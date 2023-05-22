Френч, омбре чи блиск: дев’ять стильних ідей манікюру, який можна зробити на весілля (фото)

У цей важливий день усі деталі образу нареченої мають бути бездоганними

Вибрати манікюр на весілля – важливе завдання для будь-якої нареченої. Багато хто віддає перевагу френчу, але є й інші цікаві ідеї. Головне, щоб дизайн доповнював святковий образ.

Якщо ви шукаєте весільний манікюр, то зверніть увагу на дев’ять стильних ідей. Про них пише InStyle.

Правильний весільний дизайн нігтів може повністю змінити ваш загальний вигляд, тому зважте на це, плануючи б’юті-процедури в цей важливий день. Нейл-арт — найпростіший спосіб підкреслити красу будь-якого образу, особливо весільного. Так, ви можете дотримуватися класики у своєму дизайні, вибравши непідвладний часові французький манікюр з білими кінчиками.

Тим, кому френч здається нудним, сподобаються інші, нестандартніші варіанти. Наприклад, подивіться на повністю прикрашені дорогоцінним камінням нігті чи сміливі кольори лаків, такий манікюр стане акцентом весільного образу.

Ідеї манікюру на весілля

Класичний французький манікюр

Френч, але не зовсім

Камені, стрази, кристали

Ніжний блиск

Нейтральний відтінок

Рожевий рум’янець

Металік

Хвилі

Омбре

Раніше "Телеграф" розповідав про головні тренди манікюру влітку 2023 року. А ще ми ділилися ідеями манікюру з квітами: такий дизайн ідеально прикрасить ваші нігті навесні і не лише.