Один з маст-хевів 2023-ого: які босоніжки на танкетці в трендах цього сезону (фото)

Модниці надзвичайно полюбили сабо з прозорими вставками

Босоніжки на танкетці — один з найпопулярніших взуттєвих трендів весняно-літнього сезону. З ними можна створювати цікаві стильні образи на літо.

Навіть, якщо ви скептично ставилися до танкетки в минулому, саме час змінити думку й придивитися до нової зручної пари, рекомендують у блозі про моду MODEISME. На сайтах відомих можних брендів вже повно варіантів літніх високих еспадрильїв із зав’язками, але сьогодні говоримо про більш делікатні моделі.

Це можуть бути мюлі яскравого кольору з тонкою союзкою, як, наприклад, в AMINAMUADI. Або ж акуратні моделі із золотими деталями від Khaite. Ну, а блогерки надзвичайно полюбили сабо з прозорими вставками.

Варто додати, що і балетки — один із найпоширеніших видів жіночого взуття на теплу пору року. Ми розповідали, з чим носити балетки, щоб образи завжди виходили лаконічні, практичні і комфортні. А також дізнайтесь, з чим можна сміливо стилізувати балетки в нових сезонах 2023 року.

Також ми писали про стильні пари слінгбеків. Вони чудово перегукуються з відносно молодим трендом на жіночність.