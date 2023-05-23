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Один з маст-хевів 2023-ого: які босоніжки на танкетці в трендах цього сезону (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
З босоніжками на танкетці можна скласти цікаві літні луки Новина оновлена 23 травня 2023, 07:49
З босоніжками на танкетці можна скласти цікаві літні луки. Фото Getty Images

Модниці надзвичайно полюбили сабо з прозорими вставками

Босоніжки на танкетці — один з найпопулярніших взуттєвих трендів весняно-літнього сезону. З ними можна створювати цікаві стильні образи на літо.

Навіть, якщо ви скептично ставилися до танкетки в минулому, саме час змінити думку й придивитися до нової зручної пари, рекомендують у блозі про моду MODEISME. На сайтах відомих можних брендів вже повно варіантів літніх високих еспадрильїв із зав’язками, але сьогодні говоримо про більш делікатні моделі.

Це можуть бути мюлі яскравого кольору з тонкою союзкою, як, наприклад, в AMINAMUADI. Або ж акуратні моделі із золотими деталями від Khaite. Ну, а блогерки надзвичайно полюбили сабо з прозорими вставками.

босоніжки на танкетці
босоніжки на танкетці
босоніжки на танкетці
босоніжки на танкетці
босоніжки на танкетці
босоніжки на танкетці
босоніжки на танкетці
босоніжки на танкетці
босоніжки на танкетці

Варто додати, що і балетки — один із найпоширеніших видів жіночого взуття на теплу пору року. Ми розповідали, з чим носити балетки, щоб образи завжди виходили лаконічні, практичні і комфортні. А також дізнайтесь, з чим можна сміливо стилізувати балетки в нових сезонах 2023 року.

Також ми писали про стильні пари слінгбеків. Вони чудово перегукуються з відносно молодим трендом на жіночність.

Теги:
#Мода #Взуття #Тренди #Босоніжки