Один з маст-хевів 2023-ого: які босоніжки на танкетці в трендах цього сезону (фото)
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Модниці надзвичайно полюбили сабо з прозорими вставками
Босоніжки на танкетці — один з найпопулярніших взуттєвих трендів весняно-літнього сезону. З ними можна створювати цікаві стильні образи на літо.
Навіть, якщо ви скептично ставилися до танкетки в минулому, саме час змінити думку й придивитися до нової зручної пари, рекомендують у блозі про моду MODEISME. На сайтах відомих можних брендів вже повно варіантів літніх високих еспадрильїв із зав’язками, але сьогодні говоримо про більш делікатні моделі.
Це можуть бути мюлі яскравого кольору з тонкою союзкою, як, наприклад, в AMINAMUADI. Або ж акуратні моделі із золотими деталями від Khaite. Ну, а блогерки надзвичайно полюбили сабо з прозорими вставками.
Варто додати, що і балетки — один із найпоширеніших видів жіночого взуття на теплу пору року. Ми розповідали, з чим носити балетки, щоб образи завжди виходили лаконічні, практичні і комфортні. А також дізнайтесь, з чим можна сміливо стилізувати балетки в нових сезонах 2023 року.
Також ми писали про стильні пари слінгбеків. Вони чудово перегукуються з відносно молодим трендом на жіночність.