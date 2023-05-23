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Більше кольору: десять яскравих ідей французького манікюру, які ідеально підійдуть для літа (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Френч може бути різним Новина оновлена 23 травня 2023, 11:31
Френч може бути різним. Фото Freepik

Влітку варто трохи уникнути класики французького манікюру

Французький манікюр залишається актуальним поза часом та трендами нейл-арту. Проте влітку багатьом хочеться яскравості та соковитості у дизайні манікюру. У цьому випадку улюблений френч можна урізноманітнити кольором.

Якщо ви шукаєте свіжі ідеї для манікюру на літо 2023 року, то зверніть увагу на кольоровий френч. Такий дизайн радуватиме вас у сонячні дні.

Класика нейл-арту – французький манікюр – це пастельна основа та білий лак на кінчиках нігтів. Однак така комбінація може набриднути, тим більше у сезон відпусток і сонця, коли всім хочеться яскравості. Найпростіший спосіб урізноманітнити френч: нанести на кінчики нігтів не білий, а кольоровий відтінок. Вибирайте більш стримані або насичені тони, нейл-тенденції 2023 року дозволяють.

Ефектності додасть дизайн одразу з кількома кольорами. Виділити яскравим тоном можна не тільки кінчик, а й основу нігтя. Також у тренді залишається омбре – відмінний нейл-дизайн, який прикрасить французький манікюр.

Ідеї французького манікюру для літа 2023

Кольоровий французький манікюр
Яскрава ідея
Кольоровий французький манікюр
Стильний дизайн
Кольоровий французький манікюр
Додайте колір
Кольоровий французький манікюр
Омбре – тренд літа
Кольоровий французький манікюр
Більше соковитих відтінків
Кольоровий французький манікюр
Незвичайний нейл-арт
Кольоровий французький манікюр
Літній варіант
Кольоровий французький манікюр
Ніжно та свіжо
Кольоровий французький манікюр
Ефектні вертикалі
Кольоровий французький манікюр
Сміливий вибір

Раніше "Телеграф" повідомляв, які кольори лаків для нігтів модні влітку 2023 року. Актуальні яскраві відтінки на будь-який смак. А ще ми розповідали про головні тренди весільного манікюру, адже цього дня образ нареченої має бути бездоганним.

Теги:
#Манікюр #Французький манікюр