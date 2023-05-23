Більше кольору: десять яскравих ідей французького манікюру, які ідеально підійдуть для літа (фото)

Влітку варто трохи уникнути класики французького манікюру

Французький манікюр залишається актуальним поза часом та трендами нейл-арту. Проте влітку багатьом хочеться яскравості та соковитості у дизайні манікюру. У цьому випадку улюблений френч можна урізноманітнити кольором.

Якщо ви шукаєте свіжі ідеї для манікюру на літо 2023 року, то зверніть увагу на кольоровий френч. Такий дизайн радуватиме вас у сонячні дні.

Класика нейл-арту – французький манікюр – це пастельна основа та білий лак на кінчиках нігтів. Однак така комбінація може набриднути, тим більше у сезон відпусток і сонця, коли всім хочеться яскравості. Найпростіший спосіб урізноманітнити френч: нанести на кінчики нігтів не білий, а кольоровий відтінок. Вибирайте більш стримані або насичені тони, нейл-тенденції 2023 року дозволяють.

Ефектності додасть дизайн одразу з кількома кольорами. Виділити яскравим тоном можна не тільки кінчик, а й основу нігтя. Також у тренді залишається омбре – відмінний нейл-дизайн, який прикрасить французький манікюр.

Ідеї французького манікюру для літа 2023

Яскрава ідея

Стильний дизайн

Додайте колір

Омбре – тренд літа

Більше соковитих відтінків

Незвичайний нейл-арт

Літній варіант

Ніжно та свіжо

Ефектні вертикалі

Сміливий вибір

Раніше "Телеграф" повідомляв, які кольори лаків для нігтів модні влітку 2023 року. Актуальні яскраві відтінки на будь-який смак. А ще ми розповідали про головні тренди весільного манікюру, адже цього дня образ нареченої має бути бездоганним.