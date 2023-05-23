Бермуди, карго та спідниці з розрізами: які речі варто додати у свій літній гардероб (фото)

У літню погоду можна скласти багато красивих образів.

Весна закінчується, тому настав час розібратися в головних літніх трендах. Цього сезону в гардеробі знадобляться поясні вироби – спідниці, шорти, штани… Різноманітність актуальних фасонів, кольорів і тканин приємно вражає.

Варто звернути увагу на топ-7 низів, що стануть частиною трендових образів. Про те, як стильно одягатися влітку 2023 року, розповідає блог стилістки stylist.inna у Instagram.

Який одяг у моді влітку 2023 року? Якщо ви шукаєте стильні поясні вироби, то сміливо вибирайте спідниці, штани та шорти, відповідно до цих трендів:

Спідниця до колін. Дівчатам низького зросту стилістка рекомендує носити з підборами або в монохромних образах. Розріз й асиметрія вітаються.

Дівчатам низького зросту стилістка рекомендує носити з підборами або в монохромних образах. Розріз й асиметрія вітаються. Бермуди. Ідеально поєднуються з підборами. Якщо надягаєте з низьким ходом, то краще взяти не надто контрастний з вашою шкірою відтінок.

Ідеально поєднуються з підборами. Якщо надягаєте з низьким ходом, то краще взяти не надто контрастний з вашою шкірою відтінок. Пишна спідниця. Чудово доповнюється як витонченим взуттям, так і варіантами у стилі кежуал.

Чудово доповнюється як витонченим взуттям, так і варіантами у стилі кежуал. Штани карго. Досі залишаються популярними. Хороша ідея: збалансувати карго жіночними елементами образу. Підійдуть практично під будь-яке взуття.

Досі залишаються популярними. Хороша ідея: збалансувати карго жіночними елементами образу. Підійдуть практично під будь-яке взуття. Спідниця із розрізом. Актуальна різна довжина, зокрема максі.

Актуальна різна довжина, зокрема максі. Об’ємні штани з низькою посадкою. Стилістка радить міксувати із приталеними топами.

Стилістка радить міксувати із приталеними топами. Льняні штани. Ідеальна тканина для літньої спеки. В’єтнамки, кеди та босоніжки доповнять річ.

Спідниця – обов’язковий атрибут літнього гардеробу

Пишні спідниці знову в моді

Низька посадка – тренд сезону

Розрізи залишаються у тренді

Льон — найкраща тканина для спеки

Шорти влітку теж стануть у нагоді

Карго досі актуальні

Раніше "Телеграф" розповідав про наймодніші відтінки літа 2023 року. За допомогою кольору ваш образ буде ще більш стильним та актуальним.