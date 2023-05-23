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Бермуди, карго та спідниці з розрізами: які речі варто додати у свій літній гардероб (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Автор
Літо не за горами Новина оновлена 23 травня 2023, 16:50
Літо не за горами. Фото Freepik

У літню погоду можна скласти багато красивих образів.

Весна закінчується, тому настав час розібратися в головних літніх трендах. Цього сезону в гардеробі знадобляться поясні вироби – спідниці, шорти, штани… Різноманітність актуальних фасонів, кольорів і тканин приємно вражає.

Варто звернути увагу на топ-7 низів, що стануть частиною трендових образів. Про те, як стильно одягатися влітку 2023 року, розповідає блог стилістки stylist.inna у Instagram.

Який одяг у моді влітку 2023 року? Якщо ви шукаєте стильні поясні вироби, то сміливо вибирайте спідниці, штани та шорти, відповідно до цих трендів:

  • Спідниця до колін. Дівчатам низького зросту стилістка рекомендує носити з підборами або в монохромних образах. Розріз й асиметрія вітаються.
  • Бермуди. Ідеально поєднуються з підборами. Якщо надягаєте з низьким ходом, то краще взяти не надто контрастний з вашою шкірою відтінок.
  • Пишна спідниця. Чудово доповнюється як витонченим взуттям, так і варіантами у стилі кежуал.
  • Штани карго. Досі залишаються популярними. Хороша ідея: збалансувати карго жіночними елементами образу. Підійдуть практично під будь-яке взуття.
  • Спідниця із розрізом. Актуальна різна довжина, зокрема максі.
  • Об’ємні штани з низькою посадкою. Стилістка радить міксувати із приталеними топами.
  • Льняні штани. Ідеальна тканина для літньої спеки. В’єтнамки, кеди та босоніжки доповнять річ.
Стильні літні образи зі спідницями
Спідниця – обов’язковий атрибут літнього гардеробу
Стильні літні образи зі спідницями
Пишні спідниці знову в моді
Стильні літні образи зі штанами
Низька посадка – тренд сезону
Стильні літні образи зі спідницями
Розрізи залишаються у тренді
Стильні літні образи зі штанами
Льон — найкраща тканина для спеки
Стильні літні образи із шортами
Шорти влітку теж стануть у нагоді
Стильні літні образи з карго
Карго досі актуальні

Раніше "Телеграф" розповідав про наймодніші відтінки літа 2023 року. За допомогою кольору ваш образ буде ще більш стильним та актуальним.

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#Мода #Літо