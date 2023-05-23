Бермуди, карго та спідниці з розрізами: які речі варто додати у свій літній гардероб (фото)
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У літню погоду можна скласти багато красивих образів.
Весна закінчується, тому настав час розібратися в головних літніх трендах. Цього сезону в гардеробі знадобляться поясні вироби – спідниці, шорти, штани… Різноманітність актуальних фасонів, кольорів і тканин приємно вражає.
Варто звернути увагу на топ-7 низів, що стануть частиною трендових образів. Про те, як стильно одягатися влітку 2023 року, розповідає блог стилістки stylist.inna у Instagram.
Який одяг у моді влітку 2023 року? Якщо ви шукаєте стильні поясні вироби, то сміливо вибирайте спідниці, штани та шорти, відповідно до цих трендів:
- Спідниця до колін. Дівчатам низького зросту стилістка рекомендує носити з підборами або в монохромних образах. Розріз й асиметрія вітаються.
- Бермуди. Ідеально поєднуються з підборами. Якщо надягаєте з низьким ходом, то краще взяти не надто контрастний з вашою шкірою відтінок.
- Пишна спідниця. Чудово доповнюється як витонченим взуттям, так і варіантами у стилі кежуал.
- Штани карго. Досі залишаються популярними. Хороша ідея: збалансувати карго жіночними елементами образу. Підійдуть практично під будь-яке взуття.
- Спідниця із розрізом. Актуальна різна довжина, зокрема максі.
- Об’ємні штани з низькою посадкою. Стилістка радить міксувати із приталеними топами.
- Льняні штани. Ідеальна тканина для літньої спеки. В’єтнамки, кеди та босоніжки доповнять річ.
Раніше "Телеграф" розповідав про наймодніші відтінки літа 2023 року. За допомогою кольору ваш образ буде ще більш стильним та актуальним.