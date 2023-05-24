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Маст-хев літнього гардероба: трендові шорти, які мають бути у кожної модниці цього року (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Шорти — найходовіший літній одяг Новина оновлена 24 травня 2023, 08:12
Шорти — найходовіший літній одяг. Фото pexels.com

Варіантів дуже багато — вибирайте те, що вам до вподоби

Літо вже не за горами, та й останні дні весни 2023 року балують нас теплом і гарною погодою, тому настав час діставати зі своєї шафи легкі літні речі, в яких на вулиці буде не так спекотно. І один із беззастережних маст-хевів літнього гардероба – це звичайно шорти.

Регулюючи довжину, вибір тканини та кольору, можна підібрати шорти практично для будь-якого стилю, потреб та обставин, пише стиліст Яна Платонова у своєму модному блозі в Інстаграм. Також модний експерт створила невелику добірку різних образів із шортами, які підійдуть як на кожен день, у дорогу, для відпочинку та навіть для ділових зустрічей.

Варто відзначити, що в 2023 році в моді більш розслаблені та вільні моделі шортів. Стиліст також рекомендує забути про фасони, які демонструють або майже демонструють оголені сідниці, особливо коли ви гуляєте містом. Це звичайно особиста справа кожного, і можна носити все, що душі завгодно, але не забувайте про доречність, етикет і гігієну.

Які шорти будуть актуальні влітку 2023 року: добірка стильних образів

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Раніше "Телеграф" розповідав про наймодніші відтінки літа 2023 року. За допомогою кольору ваш образ буде ще стильнішим і актуальнішим.

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#Мода #Літо #Шорти #Тренди