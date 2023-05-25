Літні тренди 2023: Андре Тан назвав речі, без яких ваш гардероб буде неповноцінний цього сезону (фото)

Модельєр назвав 5 актуальних трендів на літо, на які варто звернути увагу українським модницям

Всього через декілька днів настане літо, ви у це вірите? Час так швидко пролетів, але це означає, що також прийшов час дізнатися про модні тенденції літа 2023 року.

Відомий український дизайнер Андре Тан назвав п'ять актуальних трендів цього сезону і розповів, з якими предметами гардероба їх можна комбінувати, щоб створити стильний образ. Обирайте, що вам до душі, але, пам’ятайте, що ваш гардероб завжди залишається вибором власного стилю та вираженням вашої особистості через моду. Насолоджуйтеся модою та створюйте неповторні образи на свій смак.

1. Монохром у кольорі

Монохром у кольорі став наймоднішим поєднанням цього сезону. Не бійтеся експериментувати з образами у кольорі — фуксія, глибокий темно-синій та темно-зелений, і навіть образи в монохромних принтах — сміливо додавайте до свого гардероба.

2. Вирізи та відкритий живіт

Відкритий живіт став головним трендом цього літа. Тепер це не тільки спущені на стегна штани та джинси, але й відкриті гудзики кардиганів, а також розрізи у сукнях та навіть шкіряних куртках. Такі елементи допомагають зробити образи більш текстурними та цікавими, а також надають пікантності найпростішим нарядам. Зверніть увагу на сукні з фігурними вирізами без додаткового декору та принту. Вони, до речі, виглядають дуже круто на монохромних сукнях.

3. Кроп-топи

Кроп-топи, особливо в білизняному стилі, будуть на піку популярності цього літнього сезону. Вони ідеально поєднуються зі штанами, джинсами, шортами, бермудами та спідницями. Доповнивши образ піджаком або сорочкою, ви можете створити більш збалансований образ, який поєднує в собі сексуальність і таємницю.

4. Прозорість

Попри те, що оверсайз все ще залишається актуальним трендом, жіночні образи ніхто не скасовував. Півпрозорі сукні, спідниці та топи сміливо додавайте до свого гардероба. Легкі й повітряні наряди, доповнені грубим взуттям, створять свіжий та модний образ.

5. Яскравий червоний

Напевно, ви помітили, що багато зірок обирає саме цей колір, тому що він є безпрограшним варіантом для будь-якого предмета вашого гардероба. Головне — підібрати правильні поєднання. Червоний сам по собі виступає досить самостійним, тому не перебільшуйте з аксесуарами.

Раніше "Телеграф" розповідав, як стилізувати образ в стилі old money для чоловіків. Його прихильником, до речі, є італійський актор Мікеле Морроне, який став зіркою еротичного польського фільму "365 днів".