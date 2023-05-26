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Стильні 90-х у топі: найтрендовіші моделі жакетів 2023 року (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Стильні жакети на літо — топ-6 фасонів
Стильні жакети на літо — топ-6 фасонів. Фото pexels.com

Жакетів багато не буває!

Попри те, що скоро літо, і пора вже вибирати купальники, про які ми до речі вже писали, не варто забувати, що навіть влітку бувають холодні дні та вечори, коли без жакета не обійтися. Чому б не підготувати його заздалегідь, і вибрати стильний фасон?

Стиліст під ніком alyona_krutova у своєму модному блозі в Інстаграм поділилася невеликою добіркою із шести найстильніших і трендових фасонів жакетів, які на піку актуальності у 2023 році.

Трендові моделі жакетів 2023 року:

  • Укорочені жакети — візуально подовжують ноги, якщо носити із брюками/джинсами/спідницями/шортами з високою посадкою.
  • Шкіряні жакети – поєднуйте їх із різними фактурами. Шкіра+денім, шкіра+віскоза, шкіра+кашемір. Мікс фактур завжди виглядає стильно та цікаво.
  • Сатинові жакети.
  • Принтовані жакети – проте з ними треба бути обережним. Якщо ви маєте зайву вагу, вони можуть додати ще більше обсягів.
  • Силует "Пісочний годинник" — жіночність і ще раз жіночність.
  • Гіпероверсайз виглядають грубо і спокусливо. Оверсайз жакет може вигідно підкреслити вашу мініатюрність.
Трендові моделі жакетів 2023 року
Трендові моделі жакетів 2023 року
Трендові моделі жакетів 2023 року
Трендові моделі жакетів 2023 року
Трендові моделі жакетів 2023 року
Трендові моделі жакетів 2023 року

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