Стильні 90-х у топі: найтрендовіші моделі жакетів 2023 року (фото)

Жакетів багато не буває!

Попри те, що скоро літо, і пора вже вибирати купальники, про які ми до речі вже писали, не варто забувати, що навіть влітку бувають холодні дні та вечори, коли без жакета не обійтися. Чому б не підготувати його заздалегідь, і вибрати стильний фасон?

Стиліст під ніком alyona_krutova у своєму модному блозі в Інстаграм поділилася невеликою добіркою із шести найстильніших і трендових фасонів жакетів, які на піку актуальності у 2023 році.

Трендові моделі жакетів 2023 року:

Укорочені жакети — візуально подовжують ноги, якщо носити із брюками/джинсами/спідницями/шортами з високою посадкою.

— візуально подовжують ноги, якщо носити із брюками/джинсами/спідницями/шортами з високою посадкою. Шкіряні жакети – поєднуйте їх із різними фактурами. Шкіра+денім, шкіра+віскоза, шкіра+кашемір. Мікс фактур завжди виглядає стильно та цікаво.

– поєднуйте їх із різними фактурами. Шкіра+денім, шкіра+віскоза, шкіра+кашемір. Мікс фактур завжди виглядає стильно та цікаво. Сатинові жакети.

Принтовані жакети – проте з ними треба бути обережним. Якщо ви маєте зайву вагу, вони можуть додати ще більше обсягів.

– проте з ними треба бути обережним. Якщо ви маєте зайву вагу, вони можуть додати ще більше обсягів. Силует "Пісочний годинник" — жіночність і ще раз жіночність.

— жіночність і ще раз жіночність. Гіпероверсайз виглядають грубо і спокусливо. Оверсайз жакет може вигідно підкреслити вашу мініатюрність.

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