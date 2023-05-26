Літній дизайн, який не залишить нікого байдужим: ідеї манікюру "глазуроване омбре" (фото)

У новому сезоні актуальними будуть прості комбінації кольорів

Як і всі модні тренди, які були популярні в середині 2010-х років, дизайни манікюру з омбре з часом увійшли до списку антитрендів. Однак через 10 років такий дизайн знову став дуже популярним, але тепер у новій модній інтерпретації, що нагадує глазурування.

Сучасні майстри нейл-арту об’єднали два популярні тренди — омбре та глазурований фініш, щоб надати дизайну нового життя. В результаті звичайний манікюр перетворився на модну варіацію, натхненну дизайном Гейлі Бібер.

Глазуроване омбре надає асоціації з літом – його ефект нагадує внутрішню частину морської раковини, де перлове покриття переливається чудовими перламутровими відтінками. У літньому сезоні модними будуть прості комбінації кольорів, де основним елементом буде зміна яскравості в межах однієї гами кольорів.

Манікюр привертає увагу своїм цікавим та невимушеним виглядом, що відрізняється від звичайного плавного переходу від рожевого до молочного.

Цікавий вигляд має нейл-арт, в якому поєднуються нюдова база та унікальна деталь — золоте або срібне втирання.

У 2023 році в трендах модного манікюру знаходиться квітковий дизайн. І якщо деякі частіше експериментують з нейл-артом, наприклад, малюють оригінальний черепаховий принт або в стилі Disney, то любительки класики прикрашають свої нігтики ромашками і роблять свої образи ще милішими.