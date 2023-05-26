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Літній дизайн, який не залишить нікого байдужим: ідеї манікюру "глазуроване омбре" (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Глазуроване омбре — тренд літа 2023 Новина оновлена 26 травня 2023, 11:03
Глазуроване омбре — тренд літа 2023. Фото Соцсети

У новому сезоні актуальними будуть прості комбінації кольорів

Як і всі модні тренди, які були популярні в середині 2010-х років, дизайни манікюру з омбре з часом увійшли до списку антитрендів. Однак через 10 років такий дизайн знову став дуже популярним, але тепер у новій модній інтерпретації, що нагадує глазурування.

Сучасні майстри нейл-арту об’єднали два популярні тренди — омбре та глазурований фініш, щоб надати дизайну нового життя. В результаті звичайний манікюр перетворився на модну варіацію, натхненну дизайном Гейлі Бібер.

Глазуроване омбре надає асоціації з літом – його ефект нагадує внутрішню частину морської раковини, де перлове покриття переливається чудовими перламутровими відтінками. У літньому сезоні модними будуть прості комбінації кольорів, де основним елементом буде зміна яскравості в межах однієї гами кольорів.

глазуроване омбре
глазуроване омбре на нігтях

Манікюр привертає увагу своїм цікавим та невимушеним виглядом, що відрізняється від звичайного плавного переходу від рожевого до молочного.

глазуроване омбре
глазуроване омбре
глазуроване омбре
глазуроване омбре
глазуроване омбре
омбре манікюр
глазуроване омбре
глазуроване омбре

Цікавий вигляд має нейл-арт, в якому поєднуються нюдова база та унікальна деталь — золоте або срібне втирання.

глазуроване омбре золото
глазуроване омбре

У 2023 році в трендах модного манікюру знаходиться квітковий дизайн. І якщо деякі частіше експериментують з нейл-артом, наприклад, малюють оригінальний черепаховий принт або в стилі Disney, то любительки класики прикрашають свої нігтики ромашками і роблять свої образи ще милішими.

Теги:
#Мода #Манікюр #Омбр