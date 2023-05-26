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Можна не ходити в одних сукнях: ідеї стильних образів для вагітних красунь на літо (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Автор
Вагітним теж можна бути стильними
Вагітним теж можна бути стильними. Фото freepik.com

Не всі спеціалізовані магазини пропонують своїм клієнткам зручний і водночас стильний одяг

Вагітність — це чудовий, але тривожний період у житті жінки, який супроводжується певними незручностями. Вагітним не тільки доводиться дотримуватись правил здорового харчування, але й вдягатись в одяг, який не зашкодить малечі в животику. Не весь він буває стильним.

Кожна вагітна представниця прекрасної статі помічає, як улюблений одяг стає несподівано незручним, перестає пасувати за розміром, обмежує рухи та часто просто заважає, а магазини, спеціалізовані для вагітних, рідко пропонують належний вибір.

Експерти ELLE Ukraine зібрали в добірці стильні та зручні образи для майбутніх модних матусь, які актуальні цього літа. Ходити в спеку в одних сукнях не варто, адже фігурі з округлим животиком буде зручно як в шортах, так і в спідницях, джинсах.

вагітна дівчина модний образ
вагітна дівчина модний образ
вагітна дівчина модний образ
вагітна дівчина модний образ
вагітна дівчина модний образ
вагітна дівчина модний образ
вагітна дівчина модний образ
вагітна дівчина модний образ
вагітна дівчина модний образ

До речі, неможливо не радіти тому, що цього року актуальним є тренд на комфортні купальники. У зручних моделях, якщо правильно їх підібрати, ви будете відчувати себе дуже впевнено.

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Теги:
#Мода #Вагітність