Можна не ходити в одних сукнях: ідеї стильних образів для вагітних красунь на літо (фото)

Не всі спеціалізовані магазини пропонують своїм клієнткам зручний і водночас стильний одяг

Вагітність — це чудовий, але тривожний період у житті жінки, який супроводжується певними незручностями. Вагітним не тільки доводиться дотримуватись правил здорового харчування, але й вдягатись в одяг, який не зашкодить малечі в животику. Не весь він буває стильним.

Кожна вагітна представниця прекрасної статі помічає, як улюблений одяг стає несподівано незручним, перестає пасувати за розміром, обмежує рухи та часто просто заважає, а магазини, спеціалізовані для вагітних, рідко пропонують належний вибір.

Експерти ELLE Ukraine зібрали в добірці стильні та зручні образи для майбутніх модних матусь, які актуальні цього літа. Ходити в спеку в одних сукнях не варто, адже фігурі з округлим животиком буде зручно як в шортах, так і в спідницях, джинсах.

До речі, неможливо не радіти тому, що цього року актуальним є тренд на комфортні купальники. У зручних моделях, якщо правильно їх підібрати, ви будете відчувати себе дуже впевнено.

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