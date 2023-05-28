П’ять стильних образів, які потрібно повторити цього літа (фото)

У тенденціях у новому сезоні переважає розслабленість

Це універсальна модна "шпаргалка", яка стане в пригоді в будь-якій заплутаній ситуації, особливо враховуючи, що у вас вже є всі необхідні елементи для створення літніх образів. Про модні тренди спекотного сезону раніше розповів дизайнер Андре Тан.

Персональний стиліст Альона (watchingukraine) підготувала добірку простих, але дуже стильних літніх образів, які можна без особливих зусиль повторити в наступні три місяці. Такі літні формули дуже легкі та не сковують рухів.

Світлі шорти (льон/бавовна/денім) + чорна майка

Мінімалістична бодікон сукня + розслаблена сумка + низький хід

Топ-бандо + розслаблені штани

Костюм: брюки rелахed-fit + жилет

Джинси + блузка у романтичному стилі + низький хід

Варто відзначити, що безперечний тренд сезону – трикотажні сукні. Стиліст Ната Москаленко у фотодобірці показала актуальні формули образів із трикотажною сукнею.

Раніше "Телеграф" розповідав, як стилізувати образ у стилі old money для чоловіків. Його шанувальником, до речі, є італійський актор Мікеле Морроне, який став зіркою еротичного польського фільму "365 днів".