Який манікюр зробити на випускний 2023: 15 стильних ідей, які легко повторити (фото)

Вибір манікюру на випускний вечір – відповідальна місія

Манікюр – важлива частина образу, тим паче якщо йдеться про особливі події. Дизайн нігтів уважно продумують як наречені, так і випускниці. Напередодні випускних вечорів "Телеграф" підготував добірку стильних ідей манікюру, які легко повторити.

Випускний вечір – можливість одягнути розкішну сукню та туфлі на високих підборах, зробити гарну зачіску й святковий макіяж. Звичайно, не меншу роль у вашому ідеальному образі грає манікюр.

Найчастіше випускниці обирають для прощального вечора зі школою французький манікюр. Класику нейл-арту можна урізноманітнити: покрити кінчики нігтів не білим тоном, а кольором, або додати прикраси. Різні стрази, кристали, каміння, перлини і навіть ланцюжки вітаються. Цього дня ваші нігті мають сяяти та виділятися.

Тим, хто любить стриманий дизайн, сподобається мінімалізм, витончена абстракція, матові покриття та нюдові відтінки. Білий колір – ще один лаконічний варіант. Хоча й кольорові нейл-дизайни доречні. Бузковий, рожевий, блакитний — вибір за вами.

Безпрограшний варіант для манікюру на випускний вечір – блиск: срібло, золото, бронза, перламутр або металік.

Ідеї манікюру на випускний 2023

Стрази — чудова ідея

Свіжий варіант френча

Перламутр — безпрограшний вибір

Зірки – доречний дизайн для випускного

Стильний дизайн

Бузковий — хіт сезону

Френч завжди у моді

Золотий декор

Рожеві відтінки не втрачають популярності

Шик і блиск

Ніжний манікюр

Ефектне нейл-оформлення

Білий – актуальний завжди

Витончений дизайн манікюру

Нюд – вічна класика

Раніше "Телеграф" розповідав, що французький манікюр залишається актуальним, хоч би які не з’являлися тренди. Однак якщо традиційний дизайн вам набрид, можна урізноманітнити френч за допомогою яскравих ідей.