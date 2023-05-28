Який манікюр зробити на випускний 2023: 15 стильних ідей, які легко повторити (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Вибір манікюру на випускний вечір – відповідальна місія
Манікюр – важлива частина образу, тим паче якщо йдеться про особливі події. Дизайн нігтів уважно продумують як наречені, так і випускниці. Напередодні випускних вечорів "Телеграф" підготував добірку стильних ідей манікюру, які легко повторити.
Випускний вечір – можливість одягнути розкішну сукню та туфлі на високих підборах, зробити гарну зачіску й святковий макіяж. Звичайно, не меншу роль у вашому ідеальному образі грає манікюр.
Найчастіше випускниці обирають для прощального вечора зі школою французький манікюр. Класику нейл-арту можна урізноманітнити: покрити кінчики нігтів не білим тоном, а кольором, або додати прикраси. Різні стрази, кристали, каміння, перлини і навіть ланцюжки вітаються. Цього дня ваші нігті мають сяяти та виділятися.
Тим, хто любить стриманий дизайн, сподобається мінімалізм, витончена абстракція, матові покриття та нюдові відтінки. Білий колір – ще один лаконічний варіант. Хоча й кольорові нейл-дизайни доречні. Бузковий, рожевий, блакитний — вибір за вами.
Безпрограшний варіант для манікюру на випускний вечір – блиск: срібло, золото, бронза, перламутр або металік.
Ідеї манікюру на випускний 2023
Раніше "Телеграф" розповідав, що французький манікюр залишається актуальним, хоч би які не з’являлися тренди. Однак якщо традиційний дизайн вам набрид, можна урізноманітнити френч за допомогою яскравих ідей.