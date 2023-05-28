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Який манікюр зробити на випускний 2023: 15 стильних ідей, які легко повторити (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Автор
Нігті повинні доповнювати святковий образ Новина оновлена 28 травня 2023, 12:20
Нігті повинні доповнювати святковий образ. Фото Freepik

Вибір манікюру на випускний вечір – відповідальна місія

Манікюр – важлива частина образу, тим паче якщо йдеться про особливі події. Дизайн нігтів уважно продумують як наречені, так і випускниці. Напередодні випускних вечорів "Телеграф" підготував добірку стильних ідей манікюру, які легко повторити.

Випускний вечір – можливість одягнути розкішну сукню та туфлі на високих підборах, зробити гарну зачіску й святковий макіяж. Звичайно, не меншу роль у вашому ідеальному образі грає манікюр.

Найчастіше випускниці обирають для прощального вечора зі школою французький манікюр. Класику нейл-арту можна урізноманітнити: покрити кінчики нігтів не білим тоном, а кольором, або додати прикраси. Різні стрази, кристали, каміння, перлини і навіть ланцюжки вітаються. Цього дня ваші нігті мають сяяти та виділятися.

Тим, хто любить стриманий дизайн, сподобається мінімалізм, витончена абстракція, матові покриття та нюдові відтінки. Білий колір – ще один лаконічний варіант. Хоча й кольорові нейл-дизайни доречні. Бузковий, рожевий, блакитний — вибір за вами.

Безпрограшний варіант для манікюру на випускний вечір – блиск: срібло, золото, бронза, перламутр або металік.

Ідеї манікюру на випускний 2023

Ідея манікюру на випускний
Стрази — чудова ідея
Ідея манікюру на випускний
Свіжий варіант френча
Ідея манікюру на випускний
Перламутр — безпрограшний вибір
Ідея манікюру на випускний
Зірки – доречний дизайн для випускного
Ідея манікюру на випускний
Стильний дизайн
Ідея манікюру на випускний
Бузковий — хіт сезону
Ідея манікюру на випускний
Френч завжди у моді
Ідея манікюру на випускний
Золотий декор
Ідея манікюру на випускний
Рожеві відтінки не втрачають популярності
Ідея манікюру на випускний
Шик і блиск
Ідея манікюру на випускний
Ніжний манікюр
Ідея манікюру на випускний
Ефектне нейл-оформлення
Ідея манікюру на випускний
Білий – актуальний завжди
Ідея манікюру на випускний
Витончений дизайн манікюру
Ідея манікюру на випускний
Нюд – вічна класика

Раніше "Телеграф" розповідав, що французький манікюр залишається актуальним, хоч би які не з’являлися тренди. Однак якщо традиційний дизайн вам набрид, можна урізноманітнити френч за допомогою яскравих ідей.

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#Манікюр #Випускний вечір #Випускний