На бретельках і з ажуром: стиліст назвав 9 трендів сукні, які будуть самими модними цього літа (фото)

Річ, яка обовязково повинна бути у вашому літньому гардеробі

З кожним роком модні тенденції перебувають актуальними все довше протягом часу: наразі тренди можуть зоставатись на піку популярності три, чотири або навіть більше сезонів поспіль. Те саме відбувається і з трендами літніх суконь.

Персональний стиліст Матвій Калугін назвав дев'ять актуальних моделей суконь наступних трьох місяців, одна з яких обовязково повинна бути у вашому гардеробі. Також експерт розповів, як правильно стилізувати цей жіночний елемент гардероба в образах.

Сукня-сліп із воланами

Відповідає актуальній наразі естетиці 00-х, втім у її м‘якому вираженні. Максимально ніжна, елегантна та фактурна річ, яка може урізноманітнити мінімалістичні сукні в гардеробі.

Сліпи з ажурними вставками

Білизняний стиль залишається актуальним, адже націлений на невимушеність та комфорт. Ба більше, чим більш контрастним є мереживо на сукні, тим цікавіше.

Сукні кроше на бретельках

З літа в літо кроше розширює своє коло прихильників. В‘язана сукня на тонких бретельках, особливо напівприталена, буде додавати літнім стилізаціям фактурності та м‘якої сексуальності.

Сарафани на тонких бретелях

З таким силуетом ви створите акцент у зоні декольте та руках, повністю закривши низ. Одна з найзручніших повсякденних суконь.

Сукні-кімоно

Неймовірно фігурна та легка сукня, яку можуть носити представниці усіх типів фігур. Вона відкриватиме зону декольте, акцентуватиме талію, і може бути застилізованою як на щодень, так і "на вихід".

Асиметричний виріз/на одне плече

Може бути допасованою до кожної фігури, обравши правильну довжину та матеріал. Прекрасна опція для особливих подій, яких влітку трапляється більше.

Сітчасті сукні

Ви можете носити вільну сукню як накидку на футболку із шортами, так і силуетну як самостійний елемент для більш відвертих стилізацій. Особливо актуальні нині сітчасті сукні із фотопринтом.

Сукні-бандо

Прекрасний вибір на літо для мінімалісток. Без зайвих деталей, з акцентом на плечі та декольте. Може бути як силуетною зі щільного матеріалу, так і з об‘ємного попліну, атласу чи льону.

Сукні з деніму

І знову трендова естетика 00-х заявляє про себе. Утім, нині така сукня може виражатися в різних силуетах, довжинах та техніках деніму.

Раніше "Телеграф" писав, що безперечний тренд сезону — трикотажні сукні. Вони мають чудовий вигляд в денних образах і добре підійдуть для вечері з друзями або походу в театр. Стиліст Ната Москаленко показала актуальні формули образів з трикотажною сукнею.