Кавунні, молочні або в стилі русалки: топ-5 трендів манікюру, актуальних цього літа (фото)

Літній манікюр дає волю фантазії, адже в моді багато яскравих відтінків і дизайнів

Стримані кольори та навіть похмурі дизайни нігтів залишилися позаду, тому що літо відкриває палітру яскравих відтінків і вітає сміливі нейл-малюнки. Тенденції дуже різноманітні, тож ви легко підберете ідею манікюру на літо-2023.

Варто звернути на п’ять трендів нейл-арту, які є актуальними влітку. Такий манікюр прикрасить будь-які нігті та простий у виконанні, пише Hola.

Манікюр русалки

Русалоча естетика – один із гарячих трендів у сфері нейл-дизайну. Морські відтінки, перламутр і мерехтіння прикрасять ваші нігті у спеку. Особливо доречний такий дизайн для відпустки у теплих краях.

А-ля нігті русалки

Хромовані нігті

Металик не зменшує популярності. Такий манікюр має ефектний вигляд та підкреслить ваш образ хоч на роботі, хоч на літній прогулянці.

Шик і блиск

Нігті Барбі

Рожева палітра на піку нейл-тенденцій цього сезону. М’які тони а-ля рум’яна або яскраво-рожеві відтінки ідеально пасують до теплої пори.

Рожевий – хіт сезону

Кавуновий дизайн

Соковиті кавуни – один із символів літа, який надихає нейл-майстрів на симпатичні ідеї манікюру. Не варто буквально малювати на нігтях кавуни, а лише запозичити для дизайну відтінки.

Стильний літній дизайн

Молочні відтінки

Якщо ви віддаєте перевагу мінімалістичному дизайну манікюру, то вибирайте покриття молочними відтінками. Подібні кольори личать до будь-якого аутфіту і не набридають.

Вічна класика

Раніше "Телеграф" розповідав, що базою нейл-арту залишається французький манікюр. Однак, якщо класичний варіант встиг вам набриднути, не варто відмовлятися від френча. Є багато стильних способів зробити цей дизайн більш свіжим, літнім та яскравим.