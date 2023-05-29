Кавунні, молочні або в стилі русалки: топ-5 трендів манікюру, актуальних цього літа (фото)
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Літній манікюр дає волю фантазії, адже в моді багато яскравих відтінків і дизайнів
Стримані кольори та навіть похмурі дизайни нігтів залишилися позаду, тому що літо відкриває палітру яскравих відтінків і вітає сміливі нейл-малюнки. Тенденції дуже різноманітні, тож ви легко підберете ідею манікюру на літо-2023.
Варто звернути на п’ять трендів нейл-арту, які є актуальними влітку. Такий манікюр прикрасить будь-які нігті та простий у виконанні, пише Hola.
Манікюр русалки
Русалоча естетика – один із гарячих трендів у сфері нейл-дизайну. Морські відтінки, перламутр і мерехтіння прикрасять ваші нігті у спеку. Особливо доречний такий дизайн для відпустки у теплих краях.
Хромовані нігті
Металик не зменшує популярності. Такий манікюр має ефектний вигляд та підкреслить ваш образ хоч на роботі, хоч на літній прогулянці.
Нігті Барбі
Рожева палітра на піку нейл-тенденцій цього сезону. М’які тони а-ля рум’яна або яскраво-рожеві відтінки ідеально пасують до теплої пори.
Кавуновий дизайн
Соковиті кавуни – один із символів літа, який надихає нейл-майстрів на симпатичні ідеї манікюру. Не варто буквально малювати на нігтях кавуни, а лише запозичити для дизайну відтінки.
Молочні відтінки
Якщо ви віддаєте перевагу мінімалістичному дизайну манікюру, то вибирайте покриття молочними відтінками. Подібні кольори личать до будь-якого аутфіту і не набридають.
Раніше "Телеграф" розповідав, що базою нейл-арту залишається французький манікюр. Однак, якщо класичний варіант встиг вам набриднути, не варто відмовлятися від френча. Є багато стильних способів зробити цей дизайн більш свіжим, літнім та яскравим.