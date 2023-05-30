Рус

Вільні джинси, максі сукні, спідниці та білі майки: найстильніші образи на літо 2023 (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Стильні формули літніх образів 2023 — фото Новина оновлена 30 травня 2023, 08:39
Стильні формули літніх образів 2023 — фото. Фото pexels.com

Надихайтеся та будьте найстильнішими

Вільні джинси та штани з в’єтнамками, максісукні та спідниці, жилети з льону, різноманітні балетки, особливо трендові сітчасті, піжамні костюми, літні тренчі та довгі жакети, прості білі майки та ще дуже багато всього – тренди літа 2023 року настільки різноманітні легко загубитися.

Щоб трохи полегшити вибір та складання стильного літнього образу, стиліст під ніком less_is_best_fashion в Інстаграм відібрала для модниць найсвіжіші та трендові формули луків на літо 2023. Ними активно користуються фешн інфлюєнсери, тому кожна може їх повторити, якщо вони вам повторять, якщо вони вам повторять.

Стильні формули літніх образів 2023

  • Майка та джинси
Стильні формули літніх образів 2023
  • Жилет та широкі штани
Стильні формули літніх образів 2023
  • Джинсова максіспідниця та топ
Стильні формули літніх образів 2023
  • Максі slip dress
Стильні формули літніх образів 2023
  • Шорти в піжамному стилі та літній тренч або піджак
Стильні формули літніх образів 2023
  • Довга об’ємна спідниця молочного кольору
Стильні формули літніх образів 2023
  • Вільний літній костюм
Стильні формули літніх образів 2023
  • Топ без бретелей та вільні штани чи спідниці
Стильні формули літніх образів 2023

Раніше "Телеграф" писав, що безперечний тренд сезону – трикотажні сукні. Вони мають чудовий вигляд у денних образах і добре підійдуть для вечері з друзями чи походу до театру. Стиліст Ната Москаленко показала актуальні формули образів із трикотажною сукнею.

Теги:
#Мода #Стиль