Вільні джинси, максі сукні, спідниці та білі майки: найстильніші образи на літо 2023 (фото)

Надихайтеся та будьте найстильнішими

Вільні джинси та штани з в’єтнамками, максісукні та спідниці, жилети з льону, різноманітні балетки, особливо трендові сітчасті, піжамні костюми, літні тренчі та довгі жакети, прості білі майки та ще дуже багато всього – тренди літа 2023 року настільки різноманітні легко загубитися.

Щоб трохи полегшити вибір та складання стильного літнього образу, стиліст під ніком less_is_best_fashion в Інстаграм відібрала для модниць найсвіжіші та трендові формули луків на літо 2023. Ними активно користуються фешн інфлюєнсери, тому кожна може їх повторити, якщо вони вам повторять, якщо вони вам повторять.

Стильні формули літніх образів 2023

Майка та джинси

Жилет та широкі штани

Джинсова максіспідниця та топ

Максі slip dress

Шорти в піжамному стилі та літній тренч або піджак

Довга об’ємна спідниця молочного кольору

Вільний літній костюм

Топ без бретелей та вільні штани чи спідниці

Раніше "Телеграф" писав, що безперечний тренд сезону – трикотажні сукні. Вони мають чудовий вигляд у денних образах і добре підійдуть для вечері з друзями чи походу до театру. Стиліст Ната Москаленко показала актуальні формули образів із трикотажною сукнею.