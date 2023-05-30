Мікрофренч, перламутр і багато зеленого: тренди манікюру, що опинилися на піку літа 2023 (фото)

Літо дозволяє вибирати для манікюру яскраві відтінки та сміливі дизайни

Тенденції манікюру змінюються із сезону в сезон, і це літо не стало винятком. У моді зелені відтінки, що якраз пасує теплій порі. Проте деякі нейл-дизайни, наприклад, мікрофренч, залишаються актуальними вже багато років.

Влітку 2023 року варто звернути увагу на 11 стильних варіантів, такий манікюр прикрасить нігті будь-якої довжини та форми. Ідеї манікюру для літнього сезону, які легко повторити, шукайте у нашому матеріалі.

Так, французький манікюр залишається базою нейл-арту, але особливо в моді цього літа мікрофренч. Кінчики нігтів можна покрити не білим, а кольоровим тоном, неонові відтінки одні з трендових.

Все ще залишається на піку тенденцій металік та нейл-дизайни з блискучими елементами. Не зменшує обертів і перламутр.

Літній дизайн манікюру — всі відтінки кавуна. Головний колір цього сезону – зелений, що гармонує з буянням природи у цей час. Другий лідер — жовтий, колір сонця, яке щедро пригріває нас влітку.

Ідеї манікюру для літа 2023

Срібло в моді

Кавуновий дизайн

Жовтий мікрофренч

Зелений – хіт сезону

Стильна ідея

Ніжний відтінок

Незвичайний дизайн

Манікюр із зірками

Соковитий колір

Перламутр залишається актуальним

Красивий манікюр для літа

Раніше "Телеграф" розповідав, що до моди увійшов "морквяний" манікюр. Соковитий відтінок прикрасить ваші нігті цього літа. А ще ми писали, як урізноманітнити французький манікюр, якщо френч у класичному виконанні вам набрид.