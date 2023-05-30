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Мікрофренч, перламутр і багато зеленого: тренди манікюру, що опинилися на піку літа 2023 (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Манікюр – невід’ємна частина літнього образу Новина оновлена 30 травня 2023, 15:14
Манікюр – невід’ємна частина літнього образу. Фото pexels.com

Літо дозволяє вибирати для манікюру яскраві відтінки та сміливі дизайни

Тенденції манікюру змінюються із сезону в сезон, і це літо не стало винятком. У моді зелені відтінки, що якраз пасує теплій порі. Проте деякі нейл-дизайни, наприклад, мікрофренч, залишаються актуальними вже багато років.

Влітку 2023 року варто звернути увагу на 11 стильних варіантів, такий манікюр прикрасить нігті будь-якої довжини та форми. Ідеї манікюру для літнього сезону, які легко повторити, шукайте у нашому матеріалі.

Так, французький манікюр залишається базою нейл-арту, але особливо в моді цього літа мікрофренч. Кінчики нігтів можна покрити не білим, а кольоровим тоном, неонові відтінки одні з трендових.

Все ще залишається на піку тенденцій металік та нейл-дизайни з блискучими елементами. Не зменшує обертів і перламутр.

Літній дизайн манікюру — всі відтінки кавуна. Головний колір цього сезону – зелений, що гармонує з буянням природи у цей час. Другий лідер — жовтий, колір сонця, яке щедро пригріває нас влітку.

Ідеї манікюру для літа 2023

Сріблястий манікюр
Срібло в моді
Кавуновий дизайн манікюр
Кавуновий дизайн
Жовтий мікрофренч
Жовтий мікрофренч
Зелений манікюр
Зелений – хіт сезону
Манікюр з ромашками
Стильна ідея
Бузковий манікюр
Ніжний відтінок
Стильний манікюр
Незвичайний дизайн
Манікюр із зірками
Манікюр із зірками
Жовтий манікюр
Соковитий колір
Перламутровий манікюр
Перламутр залишається актуальним
Красивий манікюр
Красивий манікюр для літа

Раніше "Телеграф" розповідав, що до моди увійшов "морквяний" манікюр. Соковитий відтінок прикрасить ваші нігті цього літа. А ще ми писали, як урізноманітнити французький манікюр, якщо френч у класичному виконанні вам набрид.

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