Мікрофренч, перламутр і багато зеленого: тренди манікюру, що опинилися на піку літа 2023 (фото)
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Літо дозволяє вибирати для манікюру яскраві відтінки та сміливі дизайни
Тенденції манікюру змінюються із сезону в сезон, і це літо не стало винятком. У моді зелені відтінки, що якраз пасує теплій порі. Проте деякі нейл-дизайни, наприклад, мікрофренч, залишаються актуальними вже багато років.
Влітку 2023 року варто звернути увагу на 11 стильних варіантів, такий манікюр прикрасить нігті будь-якої довжини та форми. Ідеї манікюру для літнього сезону, які легко повторити, шукайте у нашому матеріалі.
Так, французький манікюр залишається базою нейл-арту, але особливо в моді цього літа мікрофренч. Кінчики нігтів можна покрити не білим, а кольоровим тоном, неонові відтінки одні з трендових.
Все ще залишається на піку тенденцій металік та нейл-дизайни з блискучими елементами. Не зменшує обертів і перламутр.
Літній дизайн манікюру — всі відтінки кавуна. Головний колір цього сезону – зелений, що гармонує з буянням природи у цей час. Другий лідер — жовтий, колір сонця, яке щедро пригріває нас влітку.
Ідеї манікюру для літа 2023
Раніше "Телеграф" розповідав, що до моди увійшов "морквяний" манікюр. Соковитий відтінок прикрасить ваші нігті цього літа. А ще ми писали, як урізноманітнити французький манікюр, якщо френч у класичному виконанні вам набрид.