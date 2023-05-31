Один із найгарячіших трендів 2023 року: як стильно носити спідницю максі (фото)

Річ, яка має бути в гардеробі у кожної

Вирушаючи на шопінг, дуже важко помилитися у виборі речей, адже вибір досить великий, а ось у тренді буває не все. Щоб трохи допомогти і полегшити вибір модницям, ми розповідаємо про модні тренди 2023 року, серед яких одним з найгарячіших є спідниці в довжині максі.

Стиліст albina_chymyrys у своєму модному блозі в Інстаграм зазначила, що спідниця максі – це саме той тренд, якого не слід боятися, адже він легко може стати базою на роки. Тому бажано мати цю річ у своєму гардеробі. Щобільше, вона підходить не лише для літа.

Спідниці максі легко адаптуються до більшості типів фігури, оскільки візуально роблять силует максимально витонченим, високим та струнким. Бренди пропонують безліч варіантів для експериментів у абсолютно різних фактурах та стилях (шкіра, денім, сатин, карго), які допоможуть доповнити або навпаки зробити акцент у вашому особливому чи повсякденному образі.

Раніше "Телеграф" писав, що безперечний тренд сезону – трикотажні сукні. Вони мають чудовий вигляд у денних образах і добре підійдуть для вечері з друзями чи походу до театру. Стиліст Ната Москаленко показала актуальні формули образів із трикотажною сукнею.