Ваші ручки будуть чарівними: тренди манікюру, на які варто звернути свою увагу у 2023 році (фото)
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Серед трендів як яскраві так і спокійніші варіанти
Щороку інститут кольору Pantone вибирає головний колір року, на який слід робити основну ставку всім модницям світу, як у гардеробі, так і в макіяжі та манікюрі. У 2023 році Pantone оголосив роком кольори Viva Magenta — соковитою сумішшю червоного та рожевого відтінку.
Однак це не означає, що варто робити свій манікюр виключно у цьому відтінку. Разок можна і зробити його, однак у році так багато днів. Якщо ви покриваєте нігті гелем — це як мінімум 12 різних манікюрів. Розбираймось, що в тренді в 2023 році.
Тренди манікюру 2023:
Френч — у будь-якому можливому його форматі, як із класичним білим кінчиком, так і з кольоровими.
Нюд — зараз мода на природність, тому ненав’язливий, шляхетний, легкий та ніжний манікюр – підходить для будь-якого стилю та професії та завжди виглядає на нігтях дуже натурально.
Яскраво-червоний повернувся як один з популярних літніх квітів нігтів у 2023 році. Багато зірок носять на нігтях саме цей колір. Ну і звісно ж не забуваємо про Viva Magenta.
Як з трендами моди, так і з трендами в манікюрі ми повертаємося в старі часи, але 2000-ті. Тому різноколірні нігті (де кожен ніготь пофарбований у різний колір), малюнки, блискітки, стрази все це тренд 2023 року.
Яскраві кольори – особливу увагу варто звернути на рожевий.
Хромовані, металеві нігті дуже швидко набирають популярності, привертаючи велику увагу.
Об’ємні дизайни.
Серця, смужки, тріщини — це тренди на стільки полюбилися всіма 2022 року, тому залишаються з нами й 2023 року.
Раніше "Телеграф" розповідав, що до моди увійшов "морквяний" манікюр. Соковитий відтінок перетворить ваші нігті цього літа. А ще ми писали, як урізноманітнити французький манікюр, якщо френч у класичному виконанні вам набрид.