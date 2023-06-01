Ваші ручки будуть чарівними: тренди манікюру, на які варто звернути свою увагу у 2023 році (фото)

Серед трендів як яскраві так і спокійніші варіанти

Щороку інститут кольору Pantone вибирає головний колір року, на який слід робити основну ставку всім модницям світу, як у гардеробі, так і в макіяжі та манікюрі. У 2023 році Pantone оголосив роком кольори Viva Magenta — соковитою сумішшю червоного та рожевого відтінку.

Однак це не означає, що варто робити свій манікюр виключно у цьому відтінку. Разок можна і зробити його, однак у році так багато днів. Якщо ви покриваєте нігті гелем — це як мінімум 12 різних манікюрів. Розбираймось, що в тренді в 2023 році.

Тренди манікюру 2023:

Френч — у будь-якому можливому його форматі, як із класичним білим кінчиком, так і з кольоровими.

Нюд — зараз мода на природність, тому ненав’язливий, шляхетний, легкий та ніжний манікюр – підходить для будь-якого стилю та професії та завжди виглядає на нігтях дуже натурально.

Яскраво-червоний повернувся як один з популярних літніх квітів нігтів у 2023 році. Багато зірок носять на нігтях саме цей колір. Ну і звісно ж не забуваємо про Viva Magenta.

Як з трендами моди, так і з трендами в манікюрі ми повертаємося в старі часи, але 2000-ті. Тому різноколірні нігті (де кожен ніготь пофарбований у різний колір), малюнки, блискітки, стрази все це тренд 2023 року.

Яскраві кольори – особливу увагу варто звернути на рожевий.

Хромовані, металеві нігті дуже швидко набирають популярності, привертаючи велику увагу.

Об’ємні дизайни.

Серця, смужки, тріщини — це тренди на стільки полюбилися всіма 2022 року, тому залишаються з нами й 2023 року.

Раніше "Телеграф" розповідав, що до моди увійшов "морквяний" манікюр. Соковитий відтінок перетворить ваші нігті цього літа. А ще ми писали, як урізноманітнити французький манікюр, якщо френч у класичному виконанні вам набрид.