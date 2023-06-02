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Якщо французький манікюр набрид: 10 шикарних ідей, щоб освіжити класичний френч (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Французький манікюр – база нейл-арту Новина оновлена 02 червня 2023, 13:02
Французький манікюр – база нейл-арту. Фото Freepik

Френч з ефектом омбре прикрасить будь-які нігті

Французький манікюр – класика нейл-арту, він залишається актуальним, які б тренди та тенденції не з’являлися. Якщо ж френч вам трохи набрид, то є простий спосіб освіжити та урізноманітнити дизайн.

Не поспішайте відмовлятися від французького манікюру, а спробуйте ідею френча з ефектом омбре. Такий дизайн підійде для нігтів будь-якої довжини. Стильні ідеї манікюру, які легко повторити, публікує "Телеграф".

Класичний французький манікюр передбачає чіткі лінії між основою рожевого відтінку та білим кінчиком нігтя. Однак є варіант удосконалити френч, додавши ефект омбре. Такий вид манікюру називається French Fade. Головна особливість такого дизайну – більш плавний перехід кольору основи в біле покриття кінчиків нігтів.

Якщо традиційний французький манікюр найкраще пасує на довгих нігтях, French Fade прикрасить і короткі. До того ж, обмежень щодо форми нігтьової пластини немає. Френч-омбре зробить ваш манікюр розкішним, стильним та дорогим. Можна "грати" з матовими й глянцевими текстурами, додавати блиск і мерехтливе покриття.

Ідеї французького манікюру French Fade

Французький манікюр омбре
Французький манікюр омбре
Французький манікюр омбре
Французький манікюр омбре
Французький манікюр омбре
Французький манікюр омбре
Французький манікюр омбре
Французький манікюр омбре
Французький манікюр омбре
Французький манікюр омбре

Раніше "Телеграф" розповідав, які тренди манікюру опинилися на пікові літа 2023 року. Сезон вітає яскраві відтінки лаків для нігтів та сміливі нейл-дизайни.

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#Манікюр #Французький манікюр