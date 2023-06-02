Якщо французький манікюр набрид: 10 шикарних ідей, щоб освіжити класичний френч (фото)

Френч з ефектом омбре прикрасить будь-які нігті

Французький манікюр – класика нейл-арту, він залишається актуальним, які б тренди та тенденції не з’являлися. Якщо ж френч вам трохи набрид, то є простий спосіб освіжити та урізноманітнити дизайн.

Не поспішайте відмовлятися від французького манікюру, а спробуйте ідею френча з ефектом омбре. Такий дизайн підійде для нігтів будь-якої довжини. Стильні ідеї манікюру, які легко повторити, публікує "Телеграф".

Класичний французький манікюр передбачає чіткі лінії між основою рожевого відтінку та білим кінчиком нігтя. Однак є варіант удосконалити френч, додавши ефект омбре. Такий вид манікюру називається French Fade. Головна особливість такого дизайну – більш плавний перехід кольору основи в біле покриття кінчиків нігтів.

Якщо традиційний французький манікюр найкраще пасує на довгих нігтях, French Fade прикрасить і короткі. До того ж, обмежень щодо форми нігтьової пластини немає. Френч-омбре зробить ваш манікюр розкішним, стильним та дорогим. Можна "грати" з матовими й глянцевими текстурами, додавати блиск і мерехтливе покриття.

Ідеї французького манікюру French Fade

Раніше "Телеграф" розповідав, які тренди манікюру опинилися на пікові літа 2023 року. Сезон вітає яскраві відтінки лаків для нігтів та сміливі нейл-дизайни.