Їхній час уже минув: дизайни манікюру, які більше неактуальні (фото)

У моді натуральність, тому від цих дизайнів краще відмовитись

Не слід забувати, що в одному ряду з трендами йдуть і антитренди. Причому це гойдається не лише одягу, взуття чи аксесуарів, а й манікюру. Про трендові дизайни ми вам уже розповідали, настав час поговорити про те, що вже не модно.

Всі ці дизайни колись були дуже актуальними та й зараз їх можна подати красиво. Але все ж таки стилісти рекомендують не витрачати свій час на них.

Антитренди манікюру 2023:

Ліплення. Сюди також включається акрилове ліплення та в’язаний манікюр. Це мило, жіночно, чарівно. Але банально до того ж не зовсім зручно.

Багато акцентів в одному манікюрі. Виглядає занадто хитромудро, що обтяжує загальний образ.

Виглядає занадто хитромудро, що обтяжує загальний образ. Палітра марсала влітку. Бордові нігті для багатьох вважаються класикою, і це не дивно. Шляхетні "винні" відтінки дуже вишукані. Але краще відкласти їх до осені.

Бордові нігті для багатьох вважаються класикою, і це не дивно. Шляхетні "винні" відтінки дуже вишукані. Але краще відкласти їх до осені. Персонажі мультфільмів. Якщо вам не 10-15 років, краще відмовитись від такого дизайну.

Багато глітера та страз . Стрази та блискітки не завжди виглядають доречно. Звичайно, один маленький камінчик образ не зіпсує, але перебір легко. Цілком не варто відмовлятися від страз, робіть, але мінімалістично. У всьому має бути міра.

. Стрази та блискітки не завжди виглядають доречно. Звичайно, один маленький камінчик образ не зіпсує, але перебір легко. Цілком не варто відмовлятися від страз, робіть, але мінімалістично. У всьому має бути міра. Дуже довгі нігті. Довжина нігтів XXL надмірна, не зручна і зовсім не красива.

Раніше "Телеграф" розповідав, які тренди манікюру опинилися на вершині літа 2023 року. Сезон вітає яскраві відтінки лаків для нігтів та сміливі нейл-дизайни.