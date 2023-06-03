Їхній час уже минув: дизайни манікюру, які більше неактуальні (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
У моді натуральність, тому від цих дизайнів краще відмовитись
Не слід забувати, що в одному ряду з трендами йдуть і антитренди. Причому це гойдається не лише одягу, взуття чи аксесуарів, а й манікюру. Про трендові дизайни ми вам уже розповідали, настав час поговорити про те, що вже не модно.
Всі ці дизайни колись були дуже актуальними та й зараз їх можна подати красиво. Але все ж таки стилісти рекомендують не витрачати свій час на них.
Антитренди манікюру 2023:
- Ліплення. Сюди також включається акрилове ліплення та в’язаний манікюр. Це мило, жіночно, чарівно. Але банально до того ж не зовсім зручно.
- Багато акцентів в одному манікюрі. Виглядає занадто хитромудро, що обтяжує загальний образ.
- Палітра марсала влітку. Бордові нігті для багатьох вважаються класикою, і це не дивно. Шляхетні "винні" відтінки дуже вишукані. Але краще відкласти їх до осені.
- Персонажі мультфільмів. Якщо вам не 10-15 років, краще відмовитись від такого дизайну.
- Багато глітера та страз. Стрази та блискітки не завжди виглядають доречно. Звичайно, один маленький камінчик образ не зіпсує, але перебір легко. Цілком не варто відмовлятися від страз, робіть, але мінімалістично. У всьому має бути міра.
- Дуже довгі нігті. Довжина нігтів XXL надмірна, не зручна і зовсім не красива.
Раніше "Телеграф" розповідав, які тренди манікюру опинилися на вершині літа 2023 року. Сезон вітає яскраві відтінки лаків для нігтів та сміливі нейл-дизайни.