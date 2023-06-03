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Їхній час уже минув: дизайни манікюру, які більше неактуальні (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Антитренди манікюру 2023 — фото Новина оновлена 03 червня 2023, 13:36
Антитренди манікюру 2023 — фото. Фото pexels.com

У моді натуральність, тому від цих дизайнів краще відмовитись

Не слід забувати, що в одному ряду з трендами йдуть і антитренди. Причому це гойдається не лише одягу, взуття чи аксесуарів, а й манікюру. Про трендові дизайни ми вам уже розповідали, настав час поговорити про те, що вже не модно.

Всі ці дизайни колись були дуже актуальними та й зараз їх можна подати красиво. Але все ж таки стилісти рекомендують не витрачати свій час на них.

Антитренди манікюру 2023:

  • Ліплення. Сюди також включається акрилове ліплення та в’язаний манікюр. Це мило, жіночно, чарівно. Але банально до того ж не зовсім зручно.
  • Багато акцентів в одному манікюрі. Виглядає занадто хитромудро, що обтяжує загальний образ.
  • Палітра марсала влітку. Бордові нігті для багатьох вважаються класикою, і це не дивно. Шляхетні "винні" відтінки дуже вишукані. Але краще відкласти їх до осені.
  • Персонажі мультфільмів. Якщо вам не 10-15 років, краще відмовитись від такого дизайну.
  • Багато глітера та страз. Стрази та блискітки не завжди виглядають доречно. Звичайно, один маленький камінчик образ не зіпсує, але перебір легко. Цілком не варто відмовлятися від страз, робіть, але мінімалістично. У всьому має бути міра.
  • Дуже довгі нігті. Довжина нігтів XXL надмірна, не зручна і зовсім не красива.
Антитренди манікюру 2023 — фото
Антитренди манікюру 2023 — фото
Антитренди манікюру 2023 — фото
Антитренди манікюру 2023 — фото
Антитренди манікюру 2023 — фото
Антитренди манікюру 2023 — фото
Антитренди манікюру 2023 — фото

Раніше "Телеграф" розповідав, які тренди манікюру опинилися на вершині літа 2023 року. Сезон вітає яскраві відтінки лаків для нігтів та сміливі нейл-дизайни.

Теги:
#Нігті #Манікюр #Тренди #Антітренд