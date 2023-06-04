Квітковий дизайн – хіт літа: десять стильних ідей манікюру, які прикрасять будь-які нігті (фото)

Літо дозволяє вибирати яскравіші нейл-дизайни манікюру, квіти доречні як ніколи

Настало літо і нейл-майстри пропонують оформляти нігті яскравішими тонами. Якщо ви шукаєте стильний дизайн манікюру на літо-2023, то квіти – ідеальний варіант. Малюнки не повинні бути надто деталізованими, щоб нейл-арт не мав застарілий вигляд.

Варто звернути увагу на десять гарних ідей квіткового манікюру, що підійде для літнього сезону. Дизайн легко повторити і, що важливо, він личить як довгим, так і коротким нігтям будь-яких форм.

Квітковий дизайн залишається актуальним у нейл-трендах поза часом. Однак пік цієї тенденції зазвичай припадає на теплу пору року. Цього сезону актуальні малюнки різних кольорів, у тому числі ромашок та соняшників. Крім того, ви можете використати сухоцвіти, щоб створити розкішний дизайн манікюру.

Сміливо проявляйте фантазію та обов’язково додавайте модні відтінки. Лаймовий, лавандовий, гірчичний, всі тони рожевого і не тільки… Вибір палітри лаків для нігтів цього літа не передбачає обмежень. Разом з тим, за бажанням залишайте основу нюдовою або спробуйте трендовий ефект "прозорих нігтів".

Ідеї квіткового манікюру на літо 2023

Раніше "Телеграф" розповідав, які дизайни опинилися в антитрендах манікюру. Так фарбувати нігті не варто. Пам’ятайте, що в моді натуральність, а химерні малюнки залишилися в минулому.