Рус

Квітковий дизайн – хіт літа: десять стильних ідей манікюру, які прикрасять будь-які нігті (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Квіти – літній нейл-тренд Новина оновлена 04 червня 2023, 15:10
Квіти – літній нейл-тренд. Фото Freepik

Літо дозволяє вибирати яскравіші нейл-дизайни манікюру, квіти доречні як ніколи

Настало літо і нейл-майстри пропонують оформляти нігті яскравішими тонами. Якщо ви шукаєте стильний дизайн манікюру на літо-2023, то квіти – ідеальний варіант. Малюнки не повинні бути надто деталізованими, щоб нейл-арт не мав застарілий вигляд.

Варто звернути увагу на десять гарних ідей квіткового манікюру, що підійде для літнього сезону. Дизайн легко повторити і, що важливо, він личить як довгим, так і коротким нігтям будь-яких форм.

Квітковий дизайн залишається актуальним у нейл-трендах поза часом. Однак пік цієї тенденції зазвичай припадає на теплу пору року. Цього сезону актуальні малюнки різних кольорів, у тому числі ромашок та соняшників. Крім того, ви можете використати сухоцвіти, щоб створити розкішний дизайн манікюру.

Сміливо проявляйте фантазію та обов’язково додавайте модні відтінки. Лаймовий, лавандовий, гірчичний, всі тони рожевого і не тільки… Вибір палітри лаків для нігтів цього літа не передбачає обмежень. Разом з тим, за бажанням залишайте основу нюдовою або спробуйте трендовий ефект "прозорих нігтів".

Ідеї квіткового манікюру на літо 2023

Квітковий манікюр
Квітковий манікюр
Квітковий манікюр
Квітковий манікюр
Квітковий манікюр
Квітковий манікюр
Квітковий манікюр
Квітковий манікюр
Квітковий манікюр
Квітковий манікюр

Раніше "Телеграф" розповідав, які дизайни опинилися в антитрендах манікюру. Так фарбувати нігті не варто. Пам’ятайте, що в моді натуральність, а химерні малюнки залишилися в минулому.

Теги:
#Манікюр