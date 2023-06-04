Як модно одягатися цього літа: зручні та красиві образи у стилі мінімалізм (фото)

Мінімалістична естетика чудово впишеться в літні луки

Стиль мінімалізм поєднує у собі зручність, лаконічність та красу. Для літа образи у такій естетиці підійдуть ідеально. Доречні будуть як у спеку, так і в прохолодніші дні.

Як створити стильний мінімалістичний образ улітку-2023? Детальніше розповіла стилістка Інна (@stylist.inna) у Instagram.

Створити гарний лук в стилі мінімалізм просто, якщо пам’ятати про низку правил. Ось що говориться в такій собі модній шпаргалці від стилістки:

Вибирайте одяг із простими лініями та мінімальною кількістю деталей.

Нейтральні кольори допоможуть створити чистий та збалансований образ.

Виберіть кілька ключових аксесуарів, які зроблять образ завершеним, але не додадуть надмірності. Це може бути мінімалістичний годинник, дрібні сережки або прості сумки.

Дотримуйтесь пропорцій. Вибирайте одяг, який підкреслює фігуру, але не привертає надмірної уваги. Занадто великих силуетів слід уникати.

Вибирайте мінімалістичний макіяж. Вітаються природні тони, нейтральні палітри й прозорі текстури.

Стримана стрижка чи зачіска доповнює мінімалістичний образ. Вони повинні надавати впорядкованість і легкість.

Ідеї літніх образів у стилі мінімалізм

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Мінімум аксесуарів

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