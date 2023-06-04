Як модно одягатися цього літа: зручні та красиві образи у стилі мінімалізм (фото)
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Мінімалістична естетика чудово впишеться в літні луки
Стиль мінімалізм поєднує у собі зручність, лаконічність та красу. Для літа образи у такій естетиці підійдуть ідеально. Доречні будуть як у спеку, так і в прохолодніші дні.
Як створити стильний мінімалістичний образ улітку-2023? Детальніше розповіла стилістка Інна (@stylist.inna) у Instagram.
Створити гарний лук в стилі мінімалізм просто, якщо пам’ятати про низку правил. Ось що говориться в такій собі модній шпаргалці від стилістки:
- Вибирайте одяг із простими лініями та мінімальною кількістю деталей.
- Нейтральні кольори допоможуть створити чистий та збалансований образ.
- Виберіть кілька ключових аксесуарів, які зроблять образ завершеним, але не додадуть надмірності. Це може бути мінімалістичний годинник, дрібні сережки або прості сумки.
- Дотримуйтесь пропорцій. Вибирайте одяг, який підкреслює фігуру, але не привертає надмірної уваги. Занадто великих силуетів слід уникати.
- Вибирайте мінімалістичний макіяж. Вітаються природні тони, нейтральні палітри й прозорі текстури.
- Стримана стрижка чи зачіска доповнює мінімалістичний образ. Вони повинні надавати впорядкованість і легкість.
Ідеї літніх образів у стилі мінімалізм
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