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Як модно одягатися цього літа: зручні та красиві образи у стилі мінімалізм (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Літо – час стильних аутфітів Новина оновлена 04 червня 2023, 18:31
Літо – час стильних аутфітів. Фото freepik.com

Мінімалістична естетика чудово впишеться в літні луки

Стиль мінімалізм поєднує у собі зручність, лаконічність та красу. Для літа образи у такій естетиці підійдуть ідеально. Доречні будуть як у спеку, так і в прохолодніші дні.

Як створити стильний мінімалістичний образ улітку-2023? Детальніше розповіла стилістка Інна (@stylist.inna) у Instagram.

Створити гарний лук в стилі мінімалізм просто, якщо пам’ятати про низку правил. Ось що говориться в такій собі модній шпаргалці від стилістки:

  • Вибирайте одяг із простими лініями та мінімальною кількістю деталей.
  • Нейтральні кольори допоможуть створити чистий та збалансований образ.
  • Виберіть кілька ключових аксесуарів, які зроблять образ завершеним, але не додадуть надмірності. Це може бути мінімалістичний годинник, дрібні сережки або прості сумки.
  • Дотримуйтесь пропорцій. Вибирайте одяг, який підкреслює фігуру, але не привертає надмірної уваги. Занадто великих силуетів слід уникати.
  • Вибирайте мінімалістичний макіяж. Вітаються природні тони, нейтральні палітри й прозорі текстури.
  • Стримана стрижка чи зачіска доповнює мінімалістичний образ. Вони повинні надавати впорядкованість і легкість.

Ідеї літніх образів у стилі мінімалізм

Образи у стилі мінімалізм
Красиві образи зі спідницями
Образи у стилі мінімалізм
Піджак — для прохолодної погоди
Образи у стилі мінімалізм
Вдалий стилістичний прийом із джемпером
Образи у стилі мінімалізм
Мінімум аксесуарів
Образи у стилі мінімалізм
Стримана кольорова гама
Образи у стилі мінімалізм
Розслаблені літні образи
Образи у стилі мінімалізм
Ідеальні сукні на літо
Образи у стилі мінімалізм
Продумано кожен нюанс
Образи у стилі мінімалізм
Натуральні тканини — чудовий вибір

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Теги:
#Мода #Мінімалізм