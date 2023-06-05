Жінкам після 45 років слід уникати таких фарбувань: три відтінки, які здатні зістарити (фото)

Ці кольори більше пасують юним дівчатам

На жаль, але з віком деякі експерименти із зовнішністю варто припинити. Наприклад, до зміни кольору волосся варто підходити дуже обережно, щоб не додати собі зайвих років.

Стилісти зазначають, що неправильно підібраний відтінок волосся може легко накинути кілька років і наголосити на вікових змінах на обличчі, пише Ukr.Media. Розповідаємо про три такі кольори.

З червоним відтінком

Жінкам 45+ краще відмовитися від яскравих фарб із червоним відтінком. Такий колір волосся тільки підкреслить зморшки та дрібні капіляри на шкірі, а також зроблять обличчя візуально втомленим. Зверніть увагу на мідні і золотисті тони.

Колір крила ворона

Навіть якщо ви все життя фарбувалися у вугільні відтінки, у віці 45+ краще перейти на м’якіший колір. Це можуть бути шоколадні відтінки або колір дубової кори.

Попелястий блонд

Такий відтінок сильно додає віку, оскільки він виглядає не так сріблястим, як сивим. І плюс до всього привертає увагу до недоліків обличчя. Краще замінити його пшеничним, карамельним та персиковим відтінком.

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