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Багато квітів, абстракція та безсмертний френч: найтоповіші тренди манікюру на літо 2023 (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
У моді френч, нюд, абстракція, квіти та котяче око Новина оновлена 05 червня 2023, 12:37
У моді френч, нюд, абстракція, квіти та котяче око. Фото pexels.com

Не знаєте який манікюр вибрати – допоможемо вам надихнутися

Незалежно від того, довгі у вас нігті або короткі тренди дизайну залишаються однаковими. Єдине, що на довгих можна більше "розігнатися", проте це не завжди доречно і може виглядати некрасиво. Щоб уникнути цього, обов’язково ознайомтеся з антитрендами манікюру на 2023 рік.

Але сьогодні ми хочемо розповісти вам про красивий, стильний і актуальний манікюр, який у тренді літа 2023. Та й не лише літа — він буде актуальним цілий рік. До вашої уваги: топ-5 найстильніших дизайнів.

Тренди манікюру 2023: топ-5

  • Квітковий дизайн

Квіти! Багато квітів! Це абсолютний тренд зараз, для створення такого дизайну можна і намалювати квіти, зробити класні наклейки, і навіть імітацію сухих квітів.

Тренди манікюру 2023: топ-5
  • Абстракція

Абстракція, нерівні лінії, хвилі, незрозумілі малюнки — пік популярності в манікюрі 2023. Якщо ти хочеш виділитися і бути яскравішим за всіх, то можна спробувати такі варіанти.

Тренди манікюру 2023: топ-5
  • Котяче око

Котяче око — набирає свої оберти. Такий манікюр виглядає досить незвично, але при цьому не дуже помітно.

Тренди манікюру 2023: топ-5
  • Френч

Френч не здає позиції! Стандартний френч все також користується великою популярністю, але багато хто вже спробував урізноманітнити його різними кольорами і це має дуже гарний вигляд.

Тренди манікюру 2023: топ-5
  • Нюд

Вічна класика, яка буде актуальною завжди!

Тренди манікюру 2023: топ-5

Раніше "Телеграф" розповідав, які тренди манікюру опинилися на вершині літа 2023 року. Сезон вітає яскраві відтінки лаків для нігтів та сміливі нейл-дизайни.

Теги:
#Мода #Манікюр