Багато квітів, абстракція та безсмертний френч: найтоповіші тренди манікюру на літо 2023 (фото)
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Не знаєте який манікюр вибрати – допоможемо вам надихнутися
Незалежно від того, довгі у вас нігті або короткі тренди дизайну залишаються однаковими. Єдине, що на довгих можна більше "розігнатися", проте це не завжди доречно і може виглядати некрасиво. Щоб уникнути цього, обов’язково ознайомтеся з антитрендами манікюру на 2023 рік.
Але сьогодні ми хочемо розповісти вам про красивий, стильний і актуальний манікюр, який у тренді літа 2023. Та й не лише літа — він буде актуальним цілий рік. До вашої уваги: топ-5 найстильніших дизайнів.
Тренди манікюру 2023: топ-5
- Квітковий дизайн
Квіти! Багато квітів! Це абсолютний тренд зараз, для створення такого дизайну можна і намалювати квіти, зробити класні наклейки, і навіть імітацію сухих квітів.
- Абстракція
Абстракція, нерівні лінії, хвилі, незрозумілі малюнки — пік популярності в манікюрі 2023. Якщо ти хочеш виділитися і бути яскравішим за всіх, то можна спробувати такі варіанти.
- Котяче око
Котяче око — набирає свої оберти. Такий манікюр виглядає досить незвично, але при цьому не дуже помітно.
- Френч
Френч не здає позиції! Стандартний френч все також користується великою популярністю, але багато хто вже спробував урізноманітнити його різними кольорами і це має дуже гарний вигляд.
- Нюд
Вічна класика, яка буде актуальною завжди!
Раніше "Телеграф" розповідав, які тренди манікюру опинилися на вершині літа 2023 року. Сезон вітає яскраві відтінки лаків для нігтів та сміливі нейл-дизайни.