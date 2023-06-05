Багато квітів, абстракція та безсмертний френч: найтоповіші тренди манікюру на літо 2023 (фото)

Не знаєте який манікюр вибрати – допоможемо вам надихнутися

Незалежно від того, довгі у вас нігті або короткі тренди дизайну залишаються однаковими. Єдине, що на довгих можна більше "розігнатися", проте це не завжди доречно і може виглядати некрасиво. Щоб уникнути цього, обов’язково ознайомтеся з антитрендами манікюру на 2023 рік.

Але сьогодні ми хочемо розповісти вам про красивий, стильний і актуальний манікюр, який у тренді літа 2023. Та й не лише літа — він буде актуальним цілий рік. До вашої уваги: топ-5 найстильніших дизайнів.

Тренди манікюру 2023: топ-5

Квітковий дизайн

Квіти! Багато квітів! Це абсолютний тренд зараз, для створення такого дизайну можна і намалювати квіти, зробити класні наклейки, і навіть імітацію сухих квітів.

Абстракція

Абстракція, нерівні лінії, хвилі, незрозумілі малюнки — пік популярності в манікюрі 2023. Якщо ти хочеш виділитися і бути яскравішим за всіх, то можна спробувати такі варіанти.

Котяче око

Котяче око — набирає свої оберти. Такий манікюр виглядає досить незвично, але при цьому не дуже помітно.

Френч

Френч не здає позиції! Стандартний френч все також користується великою популярністю, але багато хто вже спробував урізноманітнити його різними кольорами і це має дуже гарний вигляд.

Нюд

Вічна класика, яка буде актуальною завжди!

Раніше "Телеграф" розповідав, які тренди манікюру опинилися на вершині літа 2023 року. Сезон вітає яскраві відтінки лаків для нігтів та сміливі нейл-дизайни.