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Льняний одяг – мастхев літнього гардеробу: на що звернути увагу при виборі речей (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Автор
Льон – найкраща тканина для літа Новина оновлена 05 червня 2023, 19:21
Льон – найкраща тканина для літа. Фото Freepik

У лляних виробах вам буде комфортно хоч у спеку, хоч у прохолоду

Вибір тканини грає величезну роль у створенні не тільки стильних, а й комфортних літніх образів. Льон – незамінний матеріал для гардеробу на спекотний сезон. Однак при виборі речей варто пам’ятати про низку нюансів.

Який лляний одяг у моді влітку-2023 та як вибрати якісні речі? Про це розповідає українська стилістка Тетяна Голота у Instagram.

По-перше, не весь одяг з льону апріорі вважається трендовим і доречним для літнього сезону. Дуже важливо вибрати крій: він має бути актуальним.

По-друге, Голота закликала звернути увагу на склад: так вам буде комфортно носити лляний одяг. Наприклад, якщо у складі:

  • 100% льон – легкий, неспекотний матеріал, але дуже мнеться.
  • Невеликий відсоток віскози та льон – річ уже не так м’ятиметься, тканина – більш еластична, але через штучне волокно може парити.
  • Бавовна і льон – річ буде м’якшою.

По-третє, стилістка зазначає, що лляні речі легко комбінуються з денімом та речами з бавовни. Наприклад, додайте до свого літнього гардеробу льняну сорочку і джинсові шорти або льняну спідницю і бавовняну футболку. Крім того, не забувайте доповнювати образ аксесуарами, що ваш аутфіт був завершеним.

Льняний одяг
Звертайте увагу на крій одягу
Льняний одяг
Стильні варіанти лляного одягу
Льняний одяг
Подібні фасони — антитренд
Льняний одяг
Приклади образів на літо-2023
Льняний одяг
Актуальні речі з льону

Раніше "Телеграф" розповідав, які шорти опинилися на піку трендів улітку-2023. А ще ми писали про наймодніші варіанти взуття для літньої пори.

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#Мода #Літо