Льняний одяг – мастхев літнього гардеробу: на що звернути увагу при виборі речей (фото)

У лляних виробах вам буде комфортно хоч у спеку, хоч у прохолоду

Вибір тканини грає величезну роль у створенні не тільки стильних, а й комфортних літніх образів. Льон – незамінний матеріал для гардеробу на спекотний сезон. Однак при виборі речей варто пам’ятати про низку нюансів.

Який лляний одяг у моді влітку-2023 та як вибрати якісні речі? Про це розповідає українська стилістка Тетяна Голота у Instagram.

По-перше, не весь одяг з льону апріорі вважається трендовим і доречним для літнього сезону. Дуже важливо вибрати крій: він має бути актуальним.

По-друге, Голота закликала звернути увагу на склад: так вам буде комфортно носити лляний одяг. Наприклад, якщо у складі:

100% льон – легкий, неспекотний матеріал, але дуже мнеться.

Невеликий відсоток віскози та льон – річ уже не так м’ятиметься, тканина – більш еластична, але через штучне волокно може парити.

Бавовна і льон – річ буде м’якшою.

По-третє, стилістка зазначає, що лляні речі легко комбінуються з денімом та речами з бавовни. Наприклад, додайте до свого літнього гардеробу льняну сорочку і джинсові шорти або льняну спідницю і бавовняну футболку. Крім того, не забувайте доповнювати образ аксесуарами, що ваш аутфіт був завершеним.

Звертайте увагу на крій одягу

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