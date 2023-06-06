Мікрофренч, тай-дай і метелики: шість яскравих та сміливих ідей манікюру, які ідеально пасують літньому сезону (фото)

Не бійтеся ефектних дизайнів та соковитих відтінків, адже вони зроблять ваш манікюр цього літа неповторним

У літній сезон у нейл-трендах з’являється більше яскравих кольорів та сміливих дизайнів. Навіть традиційний французький манікюр стає ефектнішим. Вітаються принти й покриття нігтів різними лаками.

Влітку 2023 року варто звернути увагу на шість стильних ідей манікюру, пише Allure. Ви зможете підібрати дизайн як на довгі, так і на короткі нігті.

"Чим яскравіший лак, тим краще": ось девіз цього літа. Різні абстракції, дизайн з метеликами, принт тай-дай – лише кілька гарячих нейл-трендів. Крім того, ви можете не задовольнятися одним кольором лаку, а покрити нігті відразу кількома відтінками з палітри, вийде такий собі веселковий манікюр.

Залишається актуальним французький манікюр, але в моді одна його варіація - мікрофренч. Сміливо фарбуйте кінчики нігтів не традиційним білим, а кольоровим тоном. Знову ж таки, використовувати відразу кілька відтінків – відмінний хід. Так званий хвилястий френч, до речі, теж у тренді сезону і допоможе урізноманітнити класику.

Кольорові розводи

Стильна ідея манікюру на літо

Різні лаки для нігтів

Яскравий мікс

Мікрофренч

Френч по-новому

Метелики

Ефектний дизайн

Тай-дай

Сміливий принт

Хвилястий френч

Свіжа варіація френча

Раніше "Телеграф" розповідав, що хітом літньої пори став квітковий дизайн манікюру. Нігті модниць прикрашають ромашки, соняшники, троянди та не тільки. А ще ми писали про головні антитренди манікюру, які зіпсують будь-який сучасний образ.