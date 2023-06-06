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Мікрофренч, тай-дай і метелики: шість яскравих та сміливих ідей манікюру, які ідеально пасують літньому сезону (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Літній манікюр – простір для фантазії Новина оновлена 06 червня 2023, 12:04
Літній манікюр – простір для фантазії. Фото Freepik

Не бійтеся ефектних дизайнів та соковитих відтінків, адже вони зроблять ваш манікюр цього літа неповторним

У літній сезон у нейл-трендах з’являється більше яскравих кольорів та сміливих дизайнів. Навіть традиційний французький манікюр стає ефектнішим. Вітаються принти й покриття нігтів різними лаками.

Влітку 2023 року варто звернути увагу на шість стильних ідей манікюру, пише Allure. Ви зможете підібрати дизайн як на довгі, так і на короткі нігті.

"Чим яскравіший лак, тим краще": ось девіз цього літа. Різні абстракції, дизайн з метеликами, принт тай-дай – лише кілька гарячих нейл-трендів. Крім того, ви можете не задовольнятися одним кольором лаку, а покрити нігті відразу кількома відтінками з палітри, вийде такий собі веселковий манікюр.

Залишається актуальним французький манікюр, але в моді одна його варіація - мікрофренч. Сміливо фарбуйте кінчики нігтів не традиційним білим, а кольоровим тоном. Знову ж таки, використовувати відразу кілька відтінків – відмінний хід. Так званий хвилястий френч, до речі, теж у тренді сезону і допоможе урізноманітнити класику.

Кольорові розводи

Стильний манікюр на літо
Стильна ідея манікюру на літо

Різні лаки для нігтів

Різнокольоровий манікюр
Яскравий мікс

Мікрофренч

Різнокольоровий манікюр
Френч по-новому

Метелики

Манікюр з метеликами
Ефектний дизайн

Тай-дай

Манікюр тай-дай
Сміливий принт

Хвилястий френч

Хвилястий французький манікюр
Свіжа варіація френча

Раніше "Телеграф" розповідав, що хітом літньої пори став квітковий дизайн манікюру. Нігті модниць прикрашають ромашки, соняшники, троянди та не тільки. А ще ми писали про головні антитренди манікюру, які зіпсують будь-який сучасний образ.

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#Манікюр