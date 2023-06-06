Які сукні в моді цього літа: квітковий принт, вирізи й ще п’ять трендів, на які варто звернути увагу (фото)

Різноманітність тенденцій задовольнить запити будь-якої модниці

Сукня – обов’язковий елемент літнього гардеробу. Тренди на сукні у 2023 році вражають різноманітністю, але можна виділити сім тенденцій, які гарантуватимуть вам стильний образ у будь-яку погоду.

Які сукні у моді влітку-2023? Докладніше про це розповіла українська стилістка Анна Павленко в Instagram.

Так, стилістка виділяє топ-7 трендів на сукні цього літнього сезону:

Мінімалізм

Драпірування

Tube dress

Квітковий принт

Кроше

Напівпрозорість

Вирізи

За словами Павленко, при покупці літньої сукні варто звернути увагу на кілька моментів. По-перше, вибирайте якісні, максимально натуральні та приємні на дотик тканини. По-друге, якщо на сукні є принт, то крій має бути лаконічним, інакше буде перебір. По-третє, у сукні має бути менше "візуального шуму", так вона матиме більш презентабельний вигляд. Що стосується довжини, то сьогодні актуальна і міні, і міді, і максі, тому орієнтуйтеся на смакові уподобання.

Модні сукні влітку 2023

Вічно актуальний принт

Техніка кроше – хіт літа

Напівпрозорість залишається в топі трендів

Виріз прикрасить звичайний фасон

Трендовий крій

Усілякі складки вітаються

Мінімалізм доречний у будь-яку пору року

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