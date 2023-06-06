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Які сукні в моді цього літа: квітковий принт, вирізи й ще п’ять трендів, на які варто звернути увагу (фото)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Літній гардероб неможливий без суконь
Літній гардероб неможливий без суконь. Фото Freepik

Різноманітність тенденцій задовольнить запити будь-якої модниці

Сукня – обов’язковий елемент літнього гардеробу. Тренди на сукні у 2023 році вражають різноманітністю, але можна виділити сім тенденцій, які гарантуватимуть вам стильний образ у будь-яку погоду.

Які сукні у моді влітку-2023? Докладніше про це розповіла українська стилістка Анна Павленко в Instagram.

Так, стилістка виділяє топ-7 трендів на сукні цього літнього сезону:

  • Мінімалізм
  • Драпірування
  • Tube dress
  • Квітковий принт
  • Кроше
  • Напівпрозорість
  • Вирізи

За словами Павленко, при покупці літньої сукні варто звернути увагу на кілька моментів. По-перше, вибирайте якісні, максимально натуральні та приємні на дотик тканини. По-друге, якщо на сукні є принт, то крій має бути лаконічним, інакше буде перебір. По-третє, у сукні має бути менше "візуального шуму", так вона матиме більш презентабельний вигляд. Що стосується довжини, то сьогодні актуальна і міні, і міді, і максі, тому орієнтуйтеся на смакові уподобання.

Модні сукні влітку 2023

Модні сукні
Вічно актуальний принт
Модні сукні
Техніка кроше – хіт літа
Модні сукні
Напівпрозорість залишається в топі трендів
Модні сукні
Виріз прикрасить звичайний фасон
Модні сукні
Трендовий крій
Модні сукні
Усілякі складки вітаються
Модні сукні
Мінімалізм доречний у будь-яку пору року

Раніше "Телеграф" розповідав, які купальники в моді цього сезону. Вибрати сексуальний фасон дуже просто.

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#Мода #Плаття