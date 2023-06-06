Тільник — мастхев літнього гардеробу: приклади стильних образів, які легко повторити (фото)

Тільники можна носити хоч зі спідницями, хоч із шортами та джинсами

Літній гардероб — це не тільки легкі сукні, базові шорти та футболки. Відмінно впишеться у ваші образи для теплої і прохолодної погоди тільник. Адже смужка – принт, який актуальний поза трендами й сезонами.

Які тільники в моді влітку-2023 і як скласти із цією річчю стильний образ? Детальніше розповідає стилістка під ніком stylist.inna в Instagram.

За словами модної експертки, тільник — це вічно модний і універсальний елемент гардеробу, який має велику комбінаторику, тому для багатьох став базовим. Така річ, зазначає стилістка, додасть родзинку в образ у стилі кежуал та розслабить формальніші аутфіти.

З чим носити тільник? Цей предмет гардеробу може бути окремим елементом, верхнім шаром чи акцентом на плечах. Стилістка рекомендує вибирати вільні моделі у чорну, білу, синю, зелену чи червону смужку. Не забувайте додавати яскраві аксесуари, щоб образ був цікавішим.

Стильні образи з тільником

Для прохолодної погоди

Ідеально з піджаком

Чорно-біла гама завжди в моді

Світлі штани та смужка — вдалий мікс

Тільники можуть бути різними

Велика або дрібніша смужка — вибір за вами

Не забувайте про аксесуари

Зі спідницею поєднується не менш ефектно

Продумані багатошарові образи

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