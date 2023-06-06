Яскраві рожеві, жовті та помаранчеві: топ-6 найтрендовіших сумок на літо 2023 (фото)

Різнокольоровим моделям дано "зелене світло"

Естетика, стиль, завершеність будь-якого жіночого образу сьогодні багато в чому залежить від модних аксесуарів, а особливо сумки, яка несе ще й практичну функцію. Давайте ж розберемося, які сумки у тренді у 2023 році.

Як відзначає symka_style_u a популярним трендом для сумок 2023 року залишається мода на ланцюг, не тільки як ручка, а й у вигляді прикраси на самому виробі. А також у тренді — яскраві кольори та відтінки.

Особливо виділяються у новому сезоні моделі сумок неонової палітри. Такі сумки стануть хітом цього літа. А якщо кислотні відтінки для вас дуже виразні, зверніть увагу на м’який жовтий та оранжевий колір. ⠀

Також ще одним надпопулярним відтінком для модних сумок 2023 став яскравий рожевий. Ідеально рожева сумка поєднуватиметься з коричневим шкіряним одягом та легкими білими образами.

Трендові моделі 2023 року:

Модні клатчі

Великі сумки шопери

Маленькі та дуже маленькі сумочки

Об’ємні стьобані моделі сумок

Стильна сумка мішок

Суворі ділові сумки

Раніше "Телеграф" писав про актуальні тренди суконь літа 2023 року. Цей предмет одягу обов’язково має бути у вашому літньому гардеробі.