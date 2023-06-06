Яскраві рожеві, жовті та помаранчеві: топ-6 найтрендовіших сумок на літо 2023 (фото)
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Різнокольоровим моделям дано "зелене світло"
Естетика, стиль, завершеність будь-якого жіночого образу сьогодні багато в чому залежить від модних аксесуарів, а особливо сумки, яка несе ще й практичну функцію. Давайте ж розберемося, які сумки у тренді у 2023 році.
Як відзначає symka_style_u a популярним трендом для сумок 2023 року залишається мода на ланцюг, не тільки як ручка, а й у вигляді прикраси на самому виробі. А також у тренді — яскраві кольори та відтінки.
Особливо виділяються у новому сезоні моделі сумок неонової палітри. Такі сумки стануть хітом цього літа. А якщо кислотні відтінки для вас дуже виразні, зверніть увагу на м’який жовтий та оранжевий колір. ⠀
Також ще одним надпопулярним відтінком для модних сумок 2023 став яскравий рожевий. Ідеально рожева сумка поєднуватиметься з коричневим шкіряним одягом та легкими білими образами.
Трендові моделі 2023 року:
- Модні клатчі
- Великі сумки шопери
- Маленькі та дуже маленькі сумочки
- Об’ємні стьобані моделі сумок
- Стильна сумка мішок
- Суворі ділові сумки
Раніше "Телеграф" писав про актуальні тренди суконь літа 2023 року. Цей предмет одягу обов’язково має бути у вашому літньому гардеробі.