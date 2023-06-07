Сандалії 2023: актуальні моделі, які мають поповнити ваш гардероб цього літа (фото)

Одна груба пара буде ідеально виглядати з будь-якою сукнею

Продовжуючи тему літнього взуття, говоримо про босоніжки на низькому ходу. Таке взуття є напевно в гардеробі кожної з нас. Воно справді рятує у літню спеку і дуже практичне.

Вектор трендів актуальних моделей можна чітко розділити на два напрямки, пишуть у блозі про моду MODEISME. Перший — це мінімалістичні елегантні моделі з безліччю тонких союзок, що ніби обіймають і витягають ногу. Друге – fisherman sandals, які повернули The Row кілька сезонів тому, а зараз їх можна знайти усюди, включаючи українські бренди. Подібна груба пара босоніжок ідеально міксуватиметься з улюбленою сукнею у квітковий принт.

Експерти наочно показали на фото, які моделі сандалів можуть прикрасити ваші ніжки цього літа. Всього у добірці 18 пар легкого та комфортного взуття.

Раніше "Телеграф" писав, з чим носити балетки, щоб образи завжди виходили лаконічні, практичні та комфортні. Дізнайтесь, з чим можна сміливо стилізувати балетки у нових сезонах 2023 року.

Також ми писали про стильні пари слінгбеків. Вони чудово перегукуються із відносно молодим трендом на жіночність.