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Сандалії 2023: актуальні моделі, які мають поповнити ваш гардероб цього літа (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Сандалії прикрасять ваші ніжки влітку 2023 року Новина оновлена 07 червня 2023, 08:51
Сандалії прикрасять ваші ніжки влітку 2023 року. Фото pixabay.com

Одна груба пара буде ідеально виглядати з будь-якою сукнею

Продовжуючи тему літнього взуття, говоримо про босоніжки на низькому ходу. Таке взуття є напевно в гардеробі кожної з нас. Воно справді рятує у літню спеку і дуже практичне.

Вектор трендів актуальних моделей можна чітко розділити на два напрямки, пишуть у блозі про моду MODEISME. Перший — це мінімалістичні елегантні моделі з безліччю тонких союзок, що ніби обіймають і витягають ногу. Друге – fisherman sandals, які повернули The Row кілька сезонів тому, а зараз їх можна знайти усюди, включаючи українські бренди. Подібна груба пара босоніжок ідеально міксуватиметься з улюбленою сукнею у квітковий принт.

Експерти наочно показали на фото, які моделі сандалів можуть прикрасити ваші ніжки цього літа. Всього у добірці 18 пар легкого та комфортного взуття.

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Раніше "Телеграф" писав, з чим носити балетки, щоб образи завжди виходили лаконічні, практичні та комфортні. Дізнайтесь, з чим можна сміливо стилізувати балетки у нових сезонах 2023 року.

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Теги:
#Мода #Взуття #Тренди #Сандалії