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Незвичайний френч: 20 ідей, щоб урізноманітнити французький манікюр (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Френч – вічний нейл-тренд Новина оновлена 07 червня 2023, 11:20
Френч – вічний нейл-тренд. Фото Freepik

Якщо французький манікюр трохи набрид, його просто освіжити яскравим дизайном

Літо-2023 радує різноманіттям нейл-тенденцій, серед яких і безсмертний французький манікюр. Щоправда, класичне виконання може набриднути, але є багато варіантів, щоб урізноманітнити френч.

Якщо ви шукаєте стильний манікюр на літо 2023, то зверніть увагу на 20 ідей френча по-новому. Такий дизайн французького манікюру прикрасить не лише довгі, а й короткі нігті.

Французький манікюр – основа нейл-арту. Поєднання нюдової основи та білого покриття кінчиків нігтів актуальне у будь-яку пору року й доречно на будь-якій події. Разом з тим, нейл-тренди не стоять на місці, тому ви можете сміливо експериментувати з дизайном манікюру, навіть якщо залишаєтеся вірними френчу.

Як освіжити французький манікюр? Найпростіший спосіб — замінити біле покриття на кольоровий лак для нігтів, тим більше зараз актуальні різні відтінки, включаючи блакитний, бузковий, рожевий і зелений. Крім того, в моді мікрофренч, кольорові та принтовані кінчики нігтів, так званий подвійний і зворотний френч. "Телеграф" зібрав ідеї стильного французького манікюру, які надихнуть вас цього літа.

Ідеї французького манікюру на літо 2023

Стильний французький манікюр
Ніжний френч
Яскравий французький манікюр
Яскрава ідея
Стильний манікюр
Незвичайне рішення
Манікюр із зеленим кольором
Зелені відтінки на піку трендів
Мікрофренч манікюр
Модний мікрофренч
Манікюр із сердечками
Серця теж у моді
Французький манікюр
Металик все ще актуальний
Літній манікюр
Ідеально для літа
Чорно-білий манікюр
Чорно-білий дизайн
Яскравий французький манікюр
Мікс із кількох кольорів
Французький манікюр
Витончений дизайн
Яскравий французький манікюр
Актуальний мікрофренч
Яскравий французький манікюр
Контрастний прийом
Яскравий французький манікюр
Рожевий колір у моді
Французький манікюр на короткі нігті
Ідея для коротких нігтів
Яскравий французький манікюр
Свіжий лаймовий відтінок
Яскравий французький манікюр
Блиск не завадить
Яскравий французький манікюр
Подвійний френч
Незвичайний французький манікюр
Мінімалістичні прикраси
Незвичайний французький манікюр
Лаконічний дизайн

Раніше "Телеграф" розповідав, що залишається у топі нейл-тенденцій квітковий дизайн манікюру. Ромашки, троянди, соняшники прикрашають нігті модниць цього сезону.

Теги:
#Манікюр #Французький манікюр