Незвичайний френч: 20 ідей, щоб урізноманітнити французький манікюр (фото)

Якщо французький манікюр трохи набрид, його просто освіжити яскравим дизайном

Літо-2023 радує різноманіттям нейл-тенденцій, серед яких і безсмертний французький манікюр. Щоправда, класичне виконання може набриднути, але є багато варіантів, щоб урізноманітнити френч.

Якщо ви шукаєте стильний манікюр на літо 2023, то зверніть увагу на 20 ідей френча по-новому. Такий дизайн французького манікюру прикрасить не лише довгі, а й короткі нігті.

Французький манікюр – основа нейл-арту. Поєднання нюдової основи та білого покриття кінчиків нігтів актуальне у будь-яку пору року й доречно на будь-якій події. Разом з тим, нейл-тренди не стоять на місці, тому ви можете сміливо експериментувати з дизайном манікюру, навіть якщо залишаєтеся вірними френчу.

Як освіжити французький манікюр? Найпростіший спосіб — замінити біле покриття на кольоровий лак для нігтів, тим більше зараз актуальні різні відтінки, включаючи блакитний, бузковий, рожевий і зелений. Крім того, в моді мікрофренч, кольорові та принтовані кінчики нігтів, так званий подвійний і зворотний френч. "Телеграф" зібрав ідеї стильного французького манікюру, які надихнуть вас цього літа.

Ідеї французького манікюру на літо 2023

Ніжний френч

Яскрава ідея

Незвичайне рішення

Зелені відтінки на піку трендів

Модний мікрофренч

Серця теж у моді

Металик все ще актуальний

Ідеально для літа

Чорно-білий дизайн

Мікс із кількох кольорів

Витончений дизайн

Актуальний мікрофренч

Контрастний прийом

Рожевий колір у моді

Ідея для коротких нігтів

Свіжий лаймовий відтінок

Блиск не завадить

Подвійний френч

Мінімалістичні прикраси

Лаконічний дизайн

Раніше "Телеграф" розповідав, що залишається у топі нейл-тенденцій квітковий дизайн манікюру. Ромашки, троянди, соняшники прикрашають нігті модниць цього сезону.