Незвичайний френч: 20 ідей, щоб урізноманітнити французький манікюр (фото)
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Якщо французький манікюр трохи набрид, його просто освіжити яскравим дизайном
Літо-2023 радує різноманіттям нейл-тенденцій, серед яких і безсмертний французький манікюр. Щоправда, класичне виконання може набриднути, але є багато варіантів, щоб урізноманітнити френч.
Якщо ви шукаєте стильний манікюр на літо 2023, то зверніть увагу на 20 ідей френча по-новому. Такий дизайн французького манікюру прикрасить не лише довгі, а й короткі нігті.
Французький манікюр – основа нейл-арту. Поєднання нюдової основи та білого покриття кінчиків нігтів актуальне у будь-яку пору року й доречно на будь-якій події. Разом з тим, нейл-тренди не стоять на місці, тому ви можете сміливо експериментувати з дизайном манікюру, навіть якщо залишаєтеся вірними френчу.
Як освіжити французький манікюр? Найпростіший спосіб — замінити біле покриття на кольоровий лак для нігтів, тим більше зараз актуальні різні відтінки, включаючи блакитний, бузковий, рожевий і зелений. Крім того, в моді мікрофренч, кольорові та принтовані кінчики нігтів, так званий подвійний і зворотний френч. "Телеграф" зібрав ідеї стильного французького манікюру, які надихнуть вас цього літа.
Ідеї французького манікюру на літо 2023
Раніше "Телеграф" розповідав, що залишається у топі нейл-тенденцій квітковий дизайн манікюру. Ромашки, троянди, соняшники прикрашають нігті модниць цього сезону.