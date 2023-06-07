Джинсова спідниця – хіт літа 2023: із чим поєднувати, щоб образ був стильним (фото)
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Спідниця відмінно міксується із сорочками, топами, блузами і навіть купальниками
У літньому гардеробі не обійтися без спідниці. Стильний та комфортний варіант – вироби з деніму. З розрізами, максі чи міні… Тренди цього сезону дуже різноманітні.
З якими речами поєднувати джинсову спідницю, щоб скласти стильний образ улітку-2023? Детальніше про це йдеться в блозі про стиль vom_by_style в Instagram.
Джинсова спідниця – обов’язковий атрибут гардеробу у літньому сезоні. Ця річ має досить широку комбінаторику, адже поєднується з футболками, сорочками, блузами, топами і не тільки. Крім того, таку річ модниці цінують за зручність матеріалу.
З чим поєднувати джинсову спідницю влітку-2023:
- майка, топ, футболка, тільник і інший трикотаж;
- укорочений жакет, піджак, косуха та бомбер;
- тотал денім (повністю джинсовий образ);
- корсет, купальник, жилет;
- сорочка, легка блузка.
Ідеї стильних образів із джинсовою спідницею
Раніше "Телеграф" розповідав, що тільник — актуальна річ цього літа, яка стане частиною багатьох стильних аутфітів. А ще ми писали про головні тренди на сукні у 2023 році: у моді квітковий принт, розрізи, в’язані моделі та не тільки.