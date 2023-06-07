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Джинсова спідниця – хіт літа 2023: із чим поєднувати, щоб образ був стильним (фото)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Без джинсової спідниці влітку не обійтися
Без джинсової спідниці влітку не обійтися. Фото Freepik

Спідниця відмінно міксується із сорочками, топами, блузами і навіть купальниками

У літньому гардеробі не обійтися без спідниці. Стильний та комфортний варіант – вироби з деніму. З розрізами, максі чи міні… Тренди цього сезону дуже різноманітні.

З якими речами поєднувати джинсову спідницю, щоб скласти стильний образ улітку-2023? Детальніше про це йдеться в блозі про стиль vom_by_style в Instagram.

Джинсова спідниця – обов’язковий атрибут гардеробу у літньому сезоні. Ця річ має досить широку комбінаторику, адже поєднується з футболками, сорочками, блузами, топами і не тільки. Крім того, таку річ модниці цінують за зручність матеріалу.

З чим поєднувати джинсову спідницю влітку-2023:

  • майка, топ, футболка, тільник і інший трикотаж;
  • укорочений жакет, піджак, косуха та бомбер;
  • тотал денім (повністю джинсовий образ);
  • корсет, купальник, жилет;
  • сорочка, легка блузка.

Ідеї стильних образів із джинсовою спідницею

Образи з джинсовою спідницею
Приклади образів зі спідницею з деніму
Образи з джинсовою спідницею
Тотал лук — стильний хід
Образи з джинсовою спідницею
Красиві образи на будь-яку погоду
Образи з джинсовою спідницею
Спідниця пасуватиме з усім
Образи з джинсовою спідницею
Спідниця максі — гарячий тренд

Раніше "Телеграф" розповідав, що тільник — актуальна річ цього літа, яка стане частиною багатьох стильних аутфітів. А ще ми писали про головні тренди на сукні у 2023 році: у моді квітковий принт, розрізи, в’язані моделі та не тільки.

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#Мода #Спідниця