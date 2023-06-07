Джинсова спідниця – хіт літа 2023: із чим поєднувати, щоб образ був стильним (фото)

Спідниця відмінно міксується із сорочками, топами, блузами і навіть купальниками

У літньому гардеробі не обійтися без спідниці. Стильний та комфортний варіант – вироби з деніму. З розрізами, максі чи міні… Тренди цього сезону дуже різноманітні.

З якими речами поєднувати джинсову спідницю, щоб скласти стильний образ улітку-2023? Детальніше про це йдеться в блозі про стиль vom_by_style в Instagram.

Джинсова спідниця – обов’язковий атрибут гардеробу у літньому сезоні. Ця річ має досить широку комбінаторику, адже поєднується з футболками, сорочками, блузами, топами і не тільки. Крім того, таку річ модниці цінують за зручність матеріалу.

З чим поєднувати джинсову спідницю влітку-2023:

майка, топ, футболка, тільник і інший трикотаж;

укорочений жакет, піджак, косуха та бомбер;

тотал денім (повністю джинсовий образ);

корсет, купальник, жилет;

сорочка, легка блузка.

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