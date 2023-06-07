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Забудьте про сукні з опущеними плечами і багатоярусним кроєм: топ-3 трендових фасонів на літо (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Тренди літніх суконь 2023 — топ-3 фасону
Тренди літніх суконь 2023 — топ-3 фасону. Фото pexels.com

У тренді грайливі розрізи, оверсайз та легкий білий ажур.

Модні літні образи – це однозначно гарні сукні, які є жіночними та універсальними предметами одягу для будь-якого приводу та будь-якого стилю. Що ж у тренді у 2023 році?

Як відзначає стиліст tania.krysiuk у своєму блозі в Інстаграм, новий літній сезон пропонує дівчатам і жінкам відкласти убік модні торік сукні з опущеними плечами та багатоярусним кроєм та приміряти фасони з об’ємними рукавами, вінтажну сукню з коміром та вільний сарафан на тонких бретельках.

Крім того, у тренді 2023 року літні сукні максимально елегантного та простого фасону. Тому якщо ви любите стриманість, чорно-білий монохром та правильний силует допоможуть обрати модну сукню на літо.

Крім цього, радує ніжністю та яскравістю та модна гама відтінків літніх суконь. У моді не лише пастель, а й сміливий червоний, сонячний жовтий, насичений зелений та синій відтінки. У новому амплуа в моду повертається принт Тай-Дай, класичний горошок та смужки. Продовжують прикрашати літні сукні 2023 витончені ґудзики, гіпюрові вставки, оборки та пояс на талії.

Тренди літніх суконь 2023

  • Вирізи на талії – літні сукні з невеликими фігурними вирізами з обох боків навколо талії. Це можуть бути не тільки вечірні вбрання, а й звичайні варіанти сукні на літо.
  • Сорочка оверсайз — цього літа фаворитом стане широка модель сукні яскравого забарвлення. Прямий або трапецієподібний фасон сукні-сорочки може нагадувати широкий балахон, але все ж таки вбрання не позбавлене витонченості і дуже добре підкреслює жіночу витонченість.
  • Білий ажур – вибирайте будь-який фасон та вид мережива. Подібні ажурні сукні та ще й у білому кольорі завжди виглядатимуть дуже красиво.
Тренди літніх суконь 2023
Тренди літніх суконь 2023
Тренди літніх суконь 2023
Тренди літніх суконь 2023
Тренди літніх суконь 2023
Тренди літніх суконь 2023
Тренди літніх суконь 2023
Тренди літніх суконь 2023

Раніше "Телеграф" розповідав, які купальники в моді цього сезону. Вибрати сексуальний фасон дуже просто.

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#Мода #Плаття