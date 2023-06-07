Забудьте про сукні з опущеними плечами і багатоярусним кроєм: топ-3 трендових фасонів на літо (фото)

У тренді грайливі розрізи, оверсайз та легкий білий ажур.

Модні літні образи – це однозначно гарні сукні, які є жіночними та універсальними предметами одягу для будь-якого приводу та будь-якого стилю. Що ж у тренді у 2023 році?

Як відзначає стиліст tania.krysiuk у своєму блозі в Інстаграм, новий літній сезон пропонує дівчатам і жінкам відкласти убік модні торік сукні з опущеними плечами та багатоярусним кроєм та приміряти фасони з об’ємними рукавами, вінтажну сукню з коміром та вільний сарафан на тонких бретельках.

Крім того, у тренді 2023 року літні сукні максимально елегантного та простого фасону. Тому якщо ви любите стриманість, чорно-білий монохром та правильний силует допоможуть обрати модну сукню на літо.

Крім цього, радує ніжністю та яскравістю та модна гама відтінків літніх суконь. У моді не лише пастель, а й сміливий червоний, сонячний жовтий, насичений зелений та синій відтінки. У новому амплуа в моду повертається принт Тай-Дай, класичний горошок та смужки. Продовжують прикрашати літні сукні 2023 витончені ґудзики, гіпюрові вставки, оборки та пояс на талії.

Тренди літніх суконь 2023

Вирізи на талії – літні сукні з невеликими фігурними вирізами з обох боків навколо талії. Це можуть бути не тільки вечірні вбрання, а й звичайні варіанти сукні на літо.

Сорочка оверсайз — цього літа фаворитом стане широка модель сукні яскравого забарвлення. Прямий або трапецієподібний фасон сукні-сорочки може нагадувати широкий балахон, але все ж таки вбрання не позбавлене витонченості і дуже добре підкреслює жіночу витонченість.

— цього літа фаворитом стане широка модель сукні яскравого забарвлення. Прямий або трапецієподібний фасон сукні-сорочки може нагадувати широкий балахон, але все ж таки вбрання не позбавлене витонченості і дуже добре підкреслює жіночу витонченість. Білий ажур – вибирайте будь-який фасон та вид мережива. Подібні ажурні сукні та ще й у білому кольорі завжди виглядатимуть дуже красиво.

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