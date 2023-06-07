Які купальники у тренді цього літа: сім головних тенденцій пляжної моди (фото)
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Зав’язки, квітковий принт, вирізи та ще багато красивих трендів на купальники набирають популярності
Один з головних атрибутів літнього гардеробу – купальник, він має бути зручним і актуальним. Пляжна мода цього сезону радує різноманіттям тенденцій, а українські та європейські виробники — широким вибором.
Які купальники у моді влітку-2023? Варто звернути увагу на сім гарячих тенденцій пляжної моди, пише блог про стиль vom_by_style в Instagram.
Купальник – обов’язкова річ літа, хоч плануєте ви відпустку за кордоном, хоч готові вирушити лише на відпочинок до місцевої водойми чи до відвідування міського пляжного комплексу. Цього сезону актуальні як яскраві, в тому числі принтовані моделі, так і лаконічніші фасони купальників. Вирізи, зав’язки та прикраси-акценти допускаються.
Топ-7 трендів на купальники влітку 2023:
- Шимер та металізована тканина.
- Вирізані частини.
- На одне плече.
- З великою кількістю зав’язок або стрічок.
- З квітковим принтом.
- У білизняному стилі.
Модні купальники влітку 2023
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