Які купальники у тренді цього літа: сім головних тенденцій пляжної моди (фото)

Зав’язки, квітковий принт, вирізи та ще багато красивих трендів на купальники набирають популярності

Один з головних атрибутів літнього гардеробу – купальник, він має бути зручним і актуальним. Пляжна мода цього сезону радує різноманіттям тенденцій, а українські та європейські виробники — широким вибором.

Які купальники у моді влітку-2023? Варто звернути увагу на сім гарячих тенденцій пляжної моди, пише блог про стиль vom_by_style в Instagram.

Купальник – обов’язкова річ літа, хоч плануєте ви відпустку за кордоном, хоч готові вирушити лише на відпочинок до місцевої водойми чи до відвідування міського пляжного комплексу. Цього сезону актуальні як яскраві, в тому числі принтовані моделі, так і лаконічніші фасони купальників. Вирізи, зав’язки та прикраси-акценти допускаються.

Топ-7 трендів на купальники влітку 2023:

Шимер та металізована тканина.

Вирізані частини.

На одне плече.

З великою кількістю зав’язок або стрічок.

З квітковим принтом.

У білизняному стилі.

Модні купальники влітку 2023

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