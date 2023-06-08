Найкращі сукні літа 2023: актуальні фасони міні, які підкреслять ваші ніжки (фото)

Вибирайте льон, муслін, тонку бавовну або віскозу

Сукня завжди підвищує градус привабливості будь-якої представниці прекрасної статі. Літній сезон пропонує різні тренди цього предмета гардероба, які відрізняються більшою різноманітністю порівняно з минулим сезоном. Цього літа модні сукні вражають своєю практичністю та комфортом, будь то повсякденні варіанти чи офісний стиль.

При виборі суконь для спекотного сезону важливо особливу увагу звертати на склад тканин — там, де багато льону, мусліну, тонкої бавовни та віскози. Про це розповідає персональний стиліст Яна Платонова.

Які сукні вибрати для літнього гардероба? Експерт відразу підкреслює, що кардинальних змін з попереднім літнім сезоном нема. Серед основних трендів, для вашого орієнтира, можна виділити такі:

довжина максі і міні

мінімалізм

сукні в білизняному стилі з мереживними вставками, навіть контрастними

кроше та інші техніки

прозорість

етномотиви

сукні-бандо

різноманітні зав‘язки

сукні з вирізами

Пропонуємо подивитись добірку з актуальними літніми сукнями з акцентом на довжині міні.

Раніше "Телеграф" писав, що безперечний тренд сезону — трикотажна сукня. Вона має чудовий вигляд в денних образах і добре підійде для вечері з друзями або походу в театр. Стиліст Ната Москаленко раніше показала актуальні формули образів з трикотажною сукнею.