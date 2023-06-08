Спотворите свою фігуру: які шорти не варто купувати навіть на розпродажі (фото)

З шортами можна скласти багато яскравих образів цього літа

Обов’язковий атрибут літнього гардеробу – шорти, джинсові чи бавовняні – вибір за вами. Щоб вибрати актуальний фасон, важливо дотримуватись кількох простих правил. Наприклад, занадто відверті моделі стилісти брати не рекомендують, інакше ви матимете недолугий вигляд.

Які шорти модні влітку-2023? Детальніше розповідає стилістка Дар’я Григора у своєму блозі в Instagram.

Шорти – незамінна річ для спекотного сезону. Відмінно поєднуються з топами, футболками, сорочками та іншими плечовими виробами, а також купальником.

Які шорти не варто носити цього літа, якщо не хочете спотворити свою фігуру:

Не вибирайте надто короткі моделі, від рівня закінчення білизни має бути ще хоча б 20 см тканини;

Занадто рвані шорти – антитренд. Віддавайте перевагу мінімальній рвані або її відсутності;

Не купуйте шорти, які надто обтягують стегно там, де закінчуються;

Тонкі тканини – не варіант. Матеріал шортів повинен тримати форму, а не висіти, як ганчірка.

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