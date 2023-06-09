Забудьте про ці футболки і легінси: що остаточно вийшло з моди цього літа (фото)

У цих 5 предметах гардероба ви будете мати смішний вигляд

Мода – циклічна. Якщо певні предмети одягу користуються популярністю навесні, то ймовірність того, що вони будуть актуальні влітку, невелика. Існують речі, які давно вийшли з моди й можуть негативно вплинути на стиль, перевірений роками.

Зараз ідеальний момент зробити ревізію своєї шафи та позбутися одягу, який вийшов з моди, а краще віддати на потреби людей, які постраждали через війну з росією. Усього модних антитрендів літа-2023 є п’ять, пише rbc.

Штани з лампасами

У 2020-2021 роках ці штани були дуже популярними, проте зараз вони стали небажаними речами, які краще не носити цього сезону. Замість них найкращим вибором будуть штани карго, які зараз знаходяться на самому піку моди.

Легінси з прозорими вставками

Такі моделі легінсів вже неактуальні. Нині краще придбати літні однотонні легінси, переважно без яскравих вставок, візерунків або великих логотипів.

Шорти-бермуди

Нещодавно ці шорти були дуже модними, і кожна дівчина обов’язково мала хоч одну пару таких. Однак зараз мода на це застаріла. Цього літа краще вибирати сукні, спідниці чи шорти у більш традиційному стилі.

Футболки з наплічниками

Хоча у цих футболок цікавий дизайн, вони не дуже зручні у повсякденності. Їхнє поєднання з піджаками чи регланами стає дуже проблематичним.

В’язані футболки

Ще одна дивна модна тенденція відійшла у минуле. В’язані футболки стали зовсім незручною річчю на літо, оскільки вони створюють дискомфорт у спеку. Крім того, їх поєднання з літнім одягом з легкої тканини є досить проблематичним.

Краще замінити ці футболки на трикотажні або з бавовни. Якщо бажаєте додати щось особливе у свій образ, вибирайте трендові моделі з бахромою.

Раніше майстер нейл-арту назвала антитренди манікюру. За її словами, є потворні дизайни, які люблять багато дівчат, і це їхня головна помилка.