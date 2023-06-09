Тренди, які завоюють серця всіх модниць: топ-4 найактуальніших та стильних дизайнів нігтів на 2023 рік (фото)

Найніжніший варіант — це дизайн з квіточками та сухоцвітами

Літо — час яскравості та свіжості, тому не бійтеся додати фарб своїм нігтикам. Розповідаємо про найтрендовіші дизайни манікюру на 2023 рік, щоб кожна модниця могла вибрати собі варіант до душі.

Зібрали для вас найактуальніші та стильніші дизайни, які підкреслять вашу індивідуальність та додадуть яскравих фарб у ваш образ. Ці дизайни завойовують серця модниць у всьому світі.

Тренди манікюру 2023 року:

Геометричні візерунки : сміливі лінії та контрастні кольори створюють неповторний стиль, який підійде для будь-якого випадку.

Нюдовий манікюр з акцентами : ніжні відтінки нюду у поєднанні з яскравими акцентами на окремих нігтях – це елегантний та сучасний спосіб висловити свою індивідуальність.

: ніжні відтінки нюду у поєднанні з яскравими акцентами на окремих нігтях – це елегантний та сучасний спосіб висловити свою індивідуальність. Манікюр з ефектом скла : прозорі нігті з мерехтливими елементами – це тренд, який прийшов із Південної Кореї. Він додасть вашим рукам легкості та легкості, а також підкреслить вашу витонченість та вишуканість.

: прозорі нігті з мерехтливими елементами – це тренд, який прийшов із Південної Кореї. Він додасть вашим рукам легкості та легкості, а також підкреслить вашу витонченість та вишуканість. Флористичні мотиви : квіти, листя та гілочки на нігтях – це символ ніжності та жіночності. Вони ідеально підійдуть для романтичних зустрічей та світських заходів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що залишається у топі нейл-тенденцій квітковий дизайн манікюру. Ромашки, троянди, соняшники прикрашають нігті модниць цього сезону.