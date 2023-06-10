Аксесуар, від якого в захваті знаменитості: прикраса, яку може собі дозволити кожна (фото)

Супермодель Белла Хадід носить таку прикрасу як у повсякденності, так і на світські заходи

Просто і одночасно оригінально — це можна сказати про одну з "незаїжджених" прикрас 2023 року — підвіску на грубому шнурі. Вони стали одним із найпопулярніших аксесуарів.

Як відзначають експерти в блозі про моду MODEISME, відома модель Cartier на мотузці є бюджетним варіантом прикрас бренду (якщо, звичайно, сама підвіска не прикрашена діамантами). Але тренд підхопили так швидко, що знайти схожі можна скрізь, починаючи від Saint Laurent і закінчуючи мас-маркетом та локальними майстрами.

Скляні серця, необроблений метал, що нагадує ще одну легендарну прикрасу, створену Ельзою Перетті для Tiffany&Co. Ну, і за бажання ви можете створити власне намисто.

Пропонуємо подивитися на варіанти трендових цього року підвісок на грубому шнурі, у вигляді квітів, каблучок, сердець, які уподобала навіть знаменита американська супермодель Белла Хадід.

Белла Хадід (на фото праворуч) любить доповнювати вбрання трендовою підвіскою

Нагадаємо, що стильні аксесуари здатні довершити найпростіший образ і зробити його ефектнішим. Але ще є антитренди, і з ними жінки припускаються багато помилок. Раніше "Телеграф" розповідав, які аксесуари увійшли до списку антитрендів-2023.