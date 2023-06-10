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Аксесуар, від якого в захваті знаменитості: прикраса, яку може собі дозволити кожна (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Підвіска на грубому шнурі в тренді 2023 року Новина оновлена 10 червня 2023, 07:56
Підвіска на грубому шнурі в тренді 2023 року. Фото instagram.com/modeis.me

Супермодель Белла Хадід носить таку прикрасу як у повсякденності, так і на світські заходи

Просто і одночасно оригінально — це можна сказати про одну з "незаїжджених" прикрас 2023 року — підвіску на грубому шнурі. Вони стали одним із найпопулярніших аксесуарів.

Як відзначають експерти в блозі про моду MODEISME, відома модель Cartier на мотузці є бюджетним варіантом прикрас бренду (якщо, звичайно, сама підвіска не прикрашена діамантами). Але тренд підхопили так швидко, що знайти схожі можна скрізь, починаючи від Saint Laurent і закінчуючи мас-маркетом та локальними майстрами.

Скляні серця, необроблений метал, що нагадує ще одну легендарну прикрасу, створену Ельзою Перетті для Tiffany&Co. Ну, і за бажання ви можете створити власне намисто.

Пропонуємо подивитися на варіанти трендових цього року підвісок на грубому шнурі, у вигляді квітів, каблучок, сердець, які уподобала навіть знаменита американська супермодель Белла Хадід.

Белла Хадід підвіска серце
Белла Хадід (на фото праворуч) любить доповнювати вбрання трендовою підвіскою
Белла Хадід підвіска квітка
підвіска мушля кільце
підвіска кільце
підвіска кільце
підвіска кільце
підвіска квітка
підвіска серце
підвіска серце

Нагадаємо, що стильні аксесуари здатні довершити найпростіший образ і зробити його ефектнішим. Але ще є антитренди, і з ними жінки припускаються багато помилок. Раніше "Телеграф" розповідав, які аксесуари увійшли до списку антитрендів-2023.

Теги:
#Мода #Прикраси #Аксесуари #Тренди