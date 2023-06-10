Супер тренд манікюру з Кореї: стильні ідеї дизайну "рум’яні нігті" (фото)

Тренд, який вже завоював серця модниць у всьому світі

Кожен сезон нам здається, що придумати щось нове в дизайні манікюру просто неможливо, адже що вже тільки не роблять на нігтях: і пишуть справжні картини, кріплять пірсинг та об’ємні пластикові фігурки. А все-таки, нові стильні дизайни є і з’являються.

Стилісти з Кореї вигадали новий мінімалістичний тренд — "рум’яний" манікюр. Тренд Blush Nails один із найсвіжіших, проте вже встиг завоювати серця багатьох шанувальниць мінімалізму.

Нігті виглядають як рум’яні щоки, а ще його можна поєднувати з іншими трендами. Це може бути геометрія, французький манікюр, при цьому як класичний, так і кольоровий, можна додавати квіткові візерунки, фольгу і все, що душа забажає.

"Рум’яний" манікюр: ідеї дизайну

У трендах цього літа знаходяться і дизайни з геометричним візерунком. Також у моді — квітковий дизайн. І якщо деякі частіше експериментують з нейл-артом, наприклад, малюють оригінальний черепаховий принт або в стилі Disney, то любительки класики прикрашають свої нігтики ромашками і роблять свої образи ще милішими.