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Ідеальний манікюр для цього літа: топ-11 стильних нейл-дизайнів, які прикрасять ваші нігті (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Автор
Манікюр – важлива частина образу Новина оновлена 11 червня 2023, 14:20
Манікюр – важлива частина образу. Фото Freepik

Літні тенденції манікюру приємно вражають різноманітністю

Влітку 2023 року в трендах манікюру залишаються і яскраві нейл-дизайни з принтами, і однотонне покриття, і різнобарвний френч. Серед тенденцій переважають яскраві малюнки та свіжі відтінки, хоч і пастельні тони не втрачають актуальності.

У літньому сезоні зверніть увагу на 11 стильних ідей манікюру, які легко повторити. Такий нейл-дизайн прикрасить нігті будь-якої форми, короткі чи довгі, пише Who what wear.

Якщо ви не проти принта на нігтях, то цього літа актуальні: шахова дошка, горох, хвилі та графічні лінії.

Хто вірний французькому манікюру, у теплу пору року може урізноманітнити френч кольоровими лаками. Замість білих кінчиків зробіть різнокольорові: ваші нігті заграють по-новому. Або додайте до звичного французького нейл-арту прикраси.

Однотонне покриття – відмінний варіант як для коротких, так і для довгих нігтів. Особливо популярні цього сезону відтінки зеленого, бузкового і синього. Стриманіші варіанти манікюру допоможуть створити білі тони.

Ідеї манікюру на літо 2023

Різнокольоровий френч
Різнокольоровий френч
Білий манікюр
Білий — завжди актуальний
Зелений манікюр
Свіжий нейл-дизайн
Яскравий дизайн манікюру
Яскраве нейл-оформлення
Шаховий манікюр
Стильний принт
Різнокольоровий манікюр
Не обмежуйтесь одним лаком
Синій манікюр
Синій – хіт сезону
Френч із наклейками
Лаконічний дизайн
Зелений манікюр
Трендовий відтінок
Зелений манікюр
Стильний дизайн манікюру
Манікюр із горохом
Актуальний принт

Раніше "Телеграф" розповідав, як освіжити французький манікюр – класику нейл-арту. У моді мікрофренч, кольорові та принтовані кінчики нігтів, а ще так званий подвійний та зворотний френч.

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