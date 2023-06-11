Ідеальний манікюр для цього літа: топ-11 стильних нейл-дизайнів, які прикрасять ваші нігті (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Літні тенденції манікюру приємно вражають різноманітністю
Влітку 2023 року в трендах манікюру залишаються і яскраві нейл-дизайни з принтами, і однотонне покриття, і різнобарвний френч. Серед тенденцій переважають яскраві малюнки та свіжі відтінки, хоч і пастельні тони не втрачають актуальності.
У літньому сезоні зверніть увагу на 11 стильних ідей манікюру, які легко повторити. Такий нейл-дизайн прикрасить нігті будь-якої форми, короткі чи довгі, пише Who what wear.
Якщо ви не проти принта на нігтях, то цього літа актуальні: шахова дошка, горох, хвилі та графічні лінії.
Хто вірний французькому манікюру, у теплу пору року може урізноманітнити френч кольоровими лаками. Замість білих кінчиків зробіть різнокольорові: ваші нігті заграють по-новому. Або додайте до звичного французького нейл-арту прикраси.
Однотонне покриття – відмінний варіант як для коротких, так і для довгих нігтів. Особливо популярні цього сезону відтінки зеленого, бузкового і синього. Стриманіші варіанти манікюру допоможуть створити білі тони.
Ідеї манікюру на літо 2023
Раніше "Телеграф" розповідав, як освіжити французький манікюр – класику нейл-арту. У моді мікрофренч, кольорові та принтовані кінчики нігтів, а ще так званий подвійний та зворотний френч.