Як модно одягатися цього літа: вирізи, "голі" босоніжки та ще три гарячі тренди (фото)

У теплу пору року є всі шанси створити стильний образ

Літній сезон цього року щедрий на різноманітні тренди, тож свого фаворита знайде будь-яка модниця. Традиційно на пік тенденцій у теплу пору року піднімається льон, не зменшують популярності всілякі вирізи.

Як модно одягатися влітку-2023? Детальніше розповіла стилістка Наталія Немеш у своєму блозі в Instagram.

Так, стилістка рекомендує звернути увагу на 5 гарячих трендів цього літа, серед них:

Мюлі, сабо. За допомогою лише одного такого взуття можна зробити образ набагато цікавішим.

За допомогою лише одного такого взуття можна зробити образ набагато цікавішим. Солом’яні сумки зі шкіряними вставками. Такий аксесуар давно перестав бути винятково пляжним варіантом. Ідеально доповнюють літні образи, навіть офісні.

Такий аксесуар давно перестав бути винятково пляжним варіантом. Ідеально доповнюють літні образи, навіть офісні. Льон. Красива та комфортна тканина на літо. Допускається домішка синтетики у складі тканини, завдяки цьому льон менше м’ятиметься.

Красива та комфортна тканина на літо. Допускається домішка синтетики у складі тканини, завдяки цьому льон менше м’ятиметься. Різні вирізи – як симетричні, так і асиметричні. Тренд на піку вже кілька сезонів і залишається з нами цього літа.

– як симетричні, так і асиметричні. Тренд на піку вже кілька сезонів і залишається з нами цього літа. "Голі" босоніжки. Пасують до більшості літніх образів. Якщо вибрати невеликі підбори, цілком зручний варіант взуття.

Приклади стильних літніх образів

Раніше "Телеграф" розповідав, які речі варто додати до гардеробу жінкам від 40 років і вище. А ще ми писали, які сукні актуальні влітку 2023 року та прикрасять будь-яку фігуру.