Як модно одягатися цього літа: вирізи, "голі" босоніжки та ще три гарячі тренди (фото)
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У теплу пору року є всі шанси створити стильний образ
Літній сезон цього року щедрий на різноманітні тренди, тож свого фаворита знайде будь-яка модниця. Традиційно на пік тенденцій у теплу пору року піднімається льон, не зменшують популярності всілякі вирізи.
Як модно одягатися влітку-2023? Детальніше розповіла стилістка Наталія Немеш у своєму блозі в Instagram.
Так, стилістка рекомендує звернути увагу на 5 гарячих трендів цього літа, серед них:
- Мюлі, сабо. За допомогою лише одного такого взуття можна зробити образ набагато цікавішим.
- Солом’яні сумки зі шкіряними вставками. Такий аксесуар давно перестав бути винятково пляжним варіантом. Ідеально доповнюють літні образи, навіть офісні.
- Льон. Красива та комфортна тканина на літо. Допускається домішка синтетики у складі тканини, завдяки цьому льон менше м’ятиметься.
- Різні вирізи – як симетричні, так і асиметричні. Тренд на піку вже кілька сезонів і залишається з нами цього літа.
- "Голі" босоніжки. Пасують до більшості літніх образів. Якщо вибрати невеликі підбори, цілком зручний варіант взуття.
Приклади стильних літніх образів
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