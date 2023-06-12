Зачіска може творити дива: яких помилок варто уникати, щоб не виглядати старше

Правильно підібрана стрижка і колір волосся дійсно здатні на дива — наприклад, омолоджування

Проблема зачіски, яка візуально додає кілька років — це не тільки про жінок за 40. Вона може зустрічатися і серед юних дівчат, тому важливо завжди правильно підбирати собі стрижку та фарбування.

Як зазначає портал Ukr.Media, є як мінімум п’ять поширених помилок, яких припускаються багато жінок при виборі зачіски. При чому деякі з них вони роблять якраз у "переслідуванні молодості", проте це не зовсім так.

Помилки у виборі зачіски, які старять

Короткі локони

Коротке волосся може бути причиною того, що ви виглядаєте старшим, якщо зачіска не поєднується з вашими рисами обличчя.

Довге волосся без шарів та пухнастості

Проділ посередині і зачіска без шарів і пружності лише посилюють ознаки старіння.

Ні сивим відтінкам

Забарвлення волосся в темні тони з метою омолодиться — помилка, адже такі відтінки тільки привернуть увагу до зморшок на вашому обличчі. Краще вибрати світліші тони, проте не варто дивитися на занадто світлі та холодні відтінки, щоб вони не виглядали як сивина.

Повна невдача з "контрастом"

Якщо ви оберете занадто світлий колір волосся, ви можете просто загубитися в ньому. Стилісти рекомендують підібрати правильний контраст між кольором шкіри та волосся.

Зовсім відмова від змін

Волосся теж любить зміни. Відмова від зміни образу — надійний спосіб наголосити на своєму старінні.

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