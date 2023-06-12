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Морська тематика: топ-15 чудових ідей манікюру, який ідеально підійде для відпустки (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Автор
Літній манікюр – спосіб самовираження Новина оновлена 12 червня 2023, 12:50
Літній манікюр – спосіб самовираження. Фото Freepik

У теплу пору року нігті можна прикрасити особливим дизайном

Літні тенденції манікюру рясніють яскравими відтінками та незвичайними дизайнами. Відмінна ідея для манікюру на літо 2023 року – морська тематика. Відтінки синього, перламутр, перлини, краплі… Способів прикрасити ваші нігті дуже багато.

Якщо ви в пошуку ідей для манікюру, який ідеально підійде для відпустки цього сезону, то зверніть увагу на 15 чудових варіантів. Такий дизайн прикрасить як короткі нігті, так і довші, пише "Телеграф".

У теплу пору року в топі нейл-трендів усі відтінки синього, що нагадують океан чи море. Ви можете не просто покрити нігті однотонним лаком, а урізноманітнити французький манікюр, зробивши кольорові кінчики. Хто не боїться ефектного нейл-дизайну, спробуйте прикрасити нігті малюнками морських хвиль.

Перламутр та блиск у літньому нейл-арті асоціюється з перлами. А ще можете "перетворитися" на русалку, зробивши манікюр у такому стилі. Переливи манікюру а-ля луска не дадуть відвести погляд від ваших рук цього літа. Навіть якщо ви додасте пару прозорих "крапель води" на нігті, ваш манікюр вже матиме свіжий і літній вигляд.

Ідеї манікюру на літо 2023

Манікюр з мушлями
Мушлі — літній нейл-тренд
Перламутрові нігті
Перламутр – хіт сезону
Перламутрові нігті
А-ля морське каміння
Синьо-зелені нігті
Відтінки морської хвилі
Блакитний манікюр
Ефектний літній манікюр
Манікюр у морському стилі
Симпатичний морський нейл-дизайн
Літній манікюр
Яскрава палітра та трендові краплі
Манікюр у морському стилі
Яскравий манікюр у морському стилі
Манікюр з мушлями
Золотисті мушлі прикрасять ваші нігті
Манікюр з мушлями
Трендовий літній манікюр
Манікюр із лускою
Манікюр русалочки
Манікюр з перлинами
Перлини не завадять
Манікюр у морському стилі
У морських тонах
Манікюр синьо-зелений
Насичений відтінок
Кольоровий френч
Кольоровий френч

Раніше "Телеграф" розповідав, що у моді тренд манікюру з Кореї – "рум’яні нігті". А ще ми писали, як освіжити дизайн французького манікюру, якщо класичний френч трохи набрид.

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#Манікюр