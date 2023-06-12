Морська тематика: топ-15 чудових ідей манікюру, який ідеально підійде для відпустки (фото)
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У теплу пору року нігті можна прикрасити особливим дизайном
Літні тенденції манікюру рясніють яскравими відтінками та незвичайними дизайнами. Відмінна ідея для манікюру на літо 2023 року – морська тематика. Відтінки синього, перламутр, перлини, краплі… Способів прикрасити ваші нігті дуже багато.
Якщо ви в пошуку ідей для манікюру, який ідеально підійде для відпустки цього сезону, то зверніть увагу на 15 чудових варіантів. Такий дизайн прикрасить як короткі нігті, так і довші, пише "Телеграф".
У теплу пору року в топі нейл-трендів усі відтінки синього, що нагадують океан чи море. Ви можете не просто покрити нігті однотонним лаком, а урізноманітнити французький манікюр, зробивши кольорові кінчики. Хто не боїться ефектного нейл-дизайну, спробуйте прикрасити нігті малюнками морських хвиль.
Перламутр та блиск у літньому нейл-арті асоціюється з перлами. А ще можете "перетворитися" на русалку, зробивши манікюр у такому стилі. Переливи манікюру а-ля луска не дадуть відвести погляд від ваших рук цього літа. Навіть якщо ви додасте пару прозорих "крапель води" на нігті, ваш манікюр вже матиме свіжий і літній вигляд.
Ідеї манікюру на літо 2023
Раніше "Телеграф" розповідав, що у моді тренд манікюру з Кореї – "рум’яні нігті". А ще ми писали, як освіжити дизайн французького манікюру, якщо класичний френч трохи набрид.