Морська тематика: топ-15 чудових ідей манікюру, який ідеально підійде для відпустки (фото)

У теплу пору року нігті можна прикрасити особливим дизайном

Літні тенденції манікюру рясніють яскравими відтінками та незвичайними дизайнами. Відмінна ідея для манікюру на літо 2023 року – морська тематика. Відтінки синього, перламутр, перлини, краплі… Способів прикрасити ваші нігті дуже багато.

Якщо ви в пошуку ідей для манікюру, який ідеально підійде для відпустки цього сезону, то зверніть увагу на 15 чудових варіантів. Такий дизайн прикрасить як короткі нігті, так і довші, пише "Телеграф".

У теплу пору року в топі нейл-трендів усі відтінки синього, що нагадують океан чи море. Ви можете не просто покрити нігті однотонним лаком, а урізноманітнити французький манікюр, зробивши кольорові кінчики. Хто не боїться ефектного нейл-дизайну, спробуйте прикрасити нігті малюнками морських хвиль.

Перламутр та блиск у літньому нейл-арті асоціюється з перлами. А ще можете "перетворитися" на русалку, зробивши манікюр у такому стилі. Переливи манікюру а-ля луска не дадуть відвести погляд від ваших рук цього літа. Навіть якщо ви додасте пару прозорих "крапель води" на нігті, ваш манікюр вже матиме свіжий і літній вигляд.

Ідеї манікюру на літо 2023

Мушлі — літній нейл-тренд

Перламутр – хіт сезону

А-ля морське каміння

Відтінки морської хвилі

Ефектний літній манікюр

Симпатичний морський нейл-дизайн

Яскрава палітра та трендові краплі

Яскравий манікюр у морському стилі

Золотисті мушлі прикрасять ваші нігті

Трендовий літній манікюр

Манікюр русалочки

Перлини не завадять

У морських тонах

Насичений відтінок

Кольоровий френч

Раніше "Телеграф" розповідав, що у моді тренд манікюру з Кореї – "рум’яні нігті". А ще ми писали, як освіжити дизайн французького манікюру, якщо класичний френч трохи набрид.