Топ на одне плече, бермуди та в’єтнамки: топ-12 речей, без яких не обійтися цього літа (фото)
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Додайте в гардероб кілька актуальних речей, і проблема "Мені нема чого надіти" зникне
Сезон літа-2023 радує різноманітністю тенденцій на одяг, взуття та аксесуари. Щоб ви завжди могли скласти стильний образ, стилісти рекомендують включити до гардеробу 12 речей – так званих мастхевів. Якщо у вас буде капсула з актуальних речей, то проблема "Мені нема чого надіти" не виникне.
Як модно одягатися цього літа і які речі мають бути у сезонному гардеробі? Детальніше розповідає блог стилістки stylist.inna у Instagram.
Топ-12 мастхевів цього літа, на думку стилістки:
- Костюм із штанами, бермудами чи спідницею.
- Топ на одне плече, мінімалістичний без рукавів чи бандо.
- Штани, звужені донизу.
- Бермуди з деніму.
- Мінімалістична спідниця на підлогу.
- Сукня – кроше.
- Слінгбеки.
- В’єтнамки.
Серед аксесуарів стилістка радить звернути увагу на окуляри, масивний браслет, плетену сумку та кепку. У доповненні з речами й взуттям, перерахованими вище, ці деталі зроблять образ більш комфортним і завершеним.
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