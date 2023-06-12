Топ на одне плече, бермуди та в’єтнамки: топ-12 речей, без яких не обійтися цього літа (фото)

Додайте в гардероб кілька актуальних речей, і проблема "Мені нема чого надіти" зникне

Сезон літа-2023 радує різноманітністю тенденцій на одяг, взуття та аксесуари. Щоб ви завжди могли скласти стильний образ, стилісти рекомендують включити до гардеробу 12 речей – так званих мастхевів. Якщо у вас буде капсула з актуальних речей, то проблема "Мені нема чого надіти" не виникне.

Як модно одягатися цього літа і які речі мають бути у сезонному гардеробі? Детальніше розповідає блог стилістки stylist.inna у Instagram.

Топ-12 мастхевів цього літа, на думку стилістки:

Костюм із штанами, бермудами чи спідницею.

Топ на одне плече, мінімалістичний без рукавів чи бандо.

Штани, звужені донизу.

Бермуди з деніму.

Мінімалістична спідниця на підлогу.

Сукня – кроше.

Слінгбеки.

В’єтнамки.

Серед аксесуарів стилістка радить звернути увагу на окуляри, масивний браслет, плетену сумку та кепку. У доповненні з речами й взуттям, перерахованими вище, ці деталі зроблять образ більш комфортним і завершеним.

Раніше "Телеграф" розповідав, які прикраси актуальні цього літа. А ще ми писали про найтрендовіші купальники, які прикрасять будь-яку фігуру.