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Топ на одне плече, бермуди та в’єтнамки: топ-12 речей, без яких не обійтися цього літа (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Стильний образ влітку – не проблема Новина оновлена 12 червня 2023, 19:32
Стильний образ влітку – не проблема. Фото Freepik

Додайте в гардероб кілька актуальних речей, і проблема "Мені нема чого надіти" зникне

Сезон літа-2023 радує різноманітністю тенденцій на одяг, взуття та аксесуари. Щоб ви завжди могли скласти стильний образ, стилісти рекомендують включити до гардеробу 12 речей – так званих мастхевів. Якщо у вас буде капсула з актуальних речей, то проблема "Мені нема чого надіти" не виникне.

Як модно одягатися цього літа і які речі мають бути у сезонному гардеробі? Детальніше розповідає блог стилістки stylist.inna у Instagram.

Топ-12 мастхевів цього літа, на думку стилістки:

  • Костюм із штанами, бермудами чи спідницею.
  • Топ на одне плече, мінімалістичний без рукавів чи бандо.
  • Штани, звужені донизу.
  • Бермуди з деніму.
  • Мінімалістична спідниця на підлогу.
  • Сукня – кроше.
  • Слінгбеки.
  • В’єтнамки.

Серед аксесуарів стилістка радить звернути увагу на окуляри, масивний браслет, плетену сумку та кепку. У доповненні з речами й взуттям, перерахованими вище, ці деталі зроблять образ більш комфортним і завершеним.

Літні сукні
Слінгбекі
Літні топи
Образи зі штанами
Образи зі спідницями
Образи із шортами
Стильні костюми для жінок
Образи з в’єтнамками
Літні аксесуари

Раніше "Телеграф" розповідав, які прикраси актуальні цього літа. А ще ми писали про найтрендовіші купальники, які прикрасять будь-яку фігуру.

Теги:
#Літо #Тренди