Ефект омбре – нейл-тренд цього літа: 15 ідей манікюру, у яких ідеально все (фото)

Ніжні переливи відтінків блакитного, лавандового чи рожевого прикрашають цього сезону нігті модниць

Літо-2023 радує різноманітністю нейл-тенденцій. Не втрачає актуальності один тренд – ефект обмре. Це чудовий вихід для тих, хто не може визначитися з одним кольором лаку для нігтів.

Варто звернути увагу на 15 ідей манікюру на літо, які прикрашає ефект омбре. Дизайн пасуватиме як коротким, так і довгим нігтям будь-якої форми, повідомляє Everygirl.

Тенденції в нейл-арті приходять і йдуть, але є одна, яка ніколи не зменшувала обертів, і це нігті омбре. Ця техніка нейл-арту передбачає плавне змішування двох або більше кольорів від світлого до темного або навпаки. Для цього нейл-дизайну немає суворих правил, тому сміливо підключайте фантазію під час продумування свого манікюру.

Колірний градієнт може прикрашати один ніготь або всі, можуть змішуватися відтінки одного кольору або контрастних тонів. Цього літа вітаються лаки яскравих, нейтральних, пастельних та інших відтінків, що робить техніку омбре придатною для будь-якого стилю.

Ідеї манікюру з ефектом омбре

Раніше "Телеграф" розповідав, як створити актуальний та стильний манікюр у морській тематиці. Мушлі, краплі води, відтінки синього і не тільки — елементи дизайну, які опинилися в топі літніх нейл-тенденцій.