Які купальники носимо цього літа: топ-8 фасонів – від класики до гарячих трендів (фото)
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У літній гардероб варто включити хоча б один модний купальник (а краще декілька)
Пляжна мода цього сезону не обмежує модниць у виборі купальників. Актуальні як класичні фасони а-ля бікіні, так і з’являються трендові моделі – з квітами, зав’язками та металевими деталями.
Які купальники модні влітку 2023 року? Детальніше розповіла українська стилістка Ната Москаленко на своїй сторінці в Instagram.
Так, стилістка рекомендує звернути увагу на вісім трендових фасонів купальників у 2023 році:
- Класичні бікіні;
- З декором у вигляді об’ємних кольорів;
- Зі шнурками по тілу;
- З металевими елементами (кільцями, лого);
- З металізованих тканин;
- З топом бандо;
- У стилі мінімалізму 90-х;
- З V-подібними зав’язками.
У літньому гардеробі обов’язково має бути актуальний купальник. Без цієї речі не обійтися, хоч ви вирушаєте на море, хоч плануєте пікнік біля річки, хоч просто відвідуєте з подругами басейн у межах міста.
Модні купальники 2023
Раніше "Телеграф" розповідав, які літні сукні опинилися на піку трендів цього сезону. А ще ми писали про антитренди на шорти: деякі фасони лише спотворюють фігуру.