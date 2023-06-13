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Які купальники носимо цього літа: топ-8 фасонів – від класики до гарячих трендів (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Купальник – мастхев літнього сезону
Купальник – мастхев літнього сезону. Фото pexels.com

У літній гардероб варто включити хоча б один модний купальник (а краще декілька)

Пляжна мода цього сезону не обмежує модниць у виборі купальників. Актуальні як класичні фасони а-ля бікіні, так і з’являються трендові моделі – з квітами, зав’язками та металевими деталями.

Які купальники модні влітку 2023 року? Детальніше розповіла українська стилістка Ната Москаленко на своїй сторінці в Instagram.

Так, стилістка рекомендує звернути увагу на вісім трендових фасонів купальників у 2023 році:

  • Класичні бікіні;
  • З декором у вигляді об’ємних кольорів;
  • Зі шнурками по тілу;
  • З металевими елементами (кільцями, лого);
  • З металізованих тканин;
  • З топом бандо;
  • У стилі мінімалізму 90-х;
  • З V-подібними зав’язками.

У літньому гардеробі обов’язково має бути актуальний купальник. Без цієї речі не обійтися, хоч ви вирушаєте на море, хоч плануєте пікнік біля річки, хоч просто відвідуєте з подругами басейн у межах міста.

Модні купальники 2023

Купальники із зав’язками
Зав’язки – літній тренд
Модні купальники
Витончений декор
Модні блискучі купальники
Блиску багато не буває
Модні купальники
Стильний фасон
Модні купальники бікіні
Зручно та завжди актуально
Модні купальники з квітами
Тренд на квіти продовжується
Модні купальники бандо
Найкращий топ для засмаги
Модні купальники
Лаконічний вибір

Раніше "Телеграф" розповідав, які літні сукні опинилися на піку трендів цього сезону. А ще ми писали про антитренди на шорти: деякі фасони лише спотворюють фігуру.

Теги:
#Купальники #Тренди