Які купальники носимо цього літа: топ-8 фасонів – від класики до гарячих трендів (фото)

У літній гардероб варто включити хоча б один модний купальник (а краще декілька)

Пляжна мода цього сезону не обмежує модниць у виборі купальників. Актуальні як класичні фасони а-ля бікіні, так і з’являються трендові моделі – з квітами, зав’язками та металевими деталями.

Які купальники модні влітку 2023 року? Детальніше розповіла українська стилістка Ната Москаленко на своїй сторінці в Instagram.

Так, стилістка рекомендує звернути увагу на вісім трендових фасонів купальників у 2023 році:

Класичні бікіні;

З декором у вигляді об’ємних кольорів;

Зі шнурками по тілу;

З металевими елементами (кільцями, лого);

З металізованих тканин;

З топом бандо;

У стилі мінімалізму 90-х;

З V-подібними зав’язками.

У літньому гардеробі обов’язково має бути актуальний купальник. Без цієї речі не обійтися, хоч ви вирушаєте на море, хоч плануєте пікнік біля річки, хоч просто відвідуєте з подругами басейн у межах міста.

Модні купальники 2023

Зав’язки – літній тренд

Витончений декор

Блиску багато не буває

Стильний фасон

Зручно та завжди актуально

Тренд на квіти продовжується

Найкращий топ для засмаги

Лаконічний вибір

Раніше "Телеграф" розповідав, які літні сукні опинилися на піку трендів цього сезону. А ще ми писали про антитренди на шорти: деякі фасони лише спотворюють фігуру.