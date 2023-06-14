Зебри, тигри, леопарди і що яскравіше, тим краще: топові дизайни манікюру на літо 2023, які привертають увагу (фото)

Не бійтеся ці влітку бути яскравою і навіть неоновою

Гарні та доглянуті руки з гарним манікюром – це найкращий аксесуар, яким може похвалитися дівчина. Тому важливо завжди стежити, щоб руки були "в повному порядку". А влітку ще й завдяки манікюру можна привернути увагу. Головне зробити його трендовим!

Багато стилістів відзначають, що літо — це чудовий час для найяскравіших дизайнів нігтів. Ну а коли, якщо не в найспекотнішу пору року? Сміливо вибирайте яскраві та соковиті кольори: жовтий, малиновий, неоновий зелений, яскраво-рожевий, помаранчевий тощо.

А якщо хочете додати якийсь дизайн, то зверніть увагу на анімалістичний принт, який вже кілька сезонів не виходить із топу трендів. Це може бути як тигр, леопард, зебра чи черепаха. Вибір залишається лише за вами.

Ну і для любителів чогось ніжного – дизайни з квіточками, сухоцвітами та ніжним перламутровим втиранням! Поєднувати можна як з яскравими квітами, так і ніжнішими і пастельними.

Раніше "Телеграф" розповідав, як створити актуальний та стильний манікюр у морській тематиці. Черепашки, краплі води, відтінки синього і не тільки елементи дизайну, які опинилися в топі літніх нейл-тенденцій.