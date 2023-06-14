Від ультра міні до максі: які спідниці носити у 2023 році, щоб мати стильний вигляд (фото)

Спідниці цього сезону дуже актуальні

Продовжуючи тему найстильніших трендів 2023 року, поговорімо про модні фасони спідниць. Зазначимо, що багато дівчат даремно відмовляються від наявності цієї речі у своєму гардеробі. Підібрати спідницю на різні типи фігур набагато легше ніж штани.

Як зазначає стиліст Maryna Fadieieva у своєму модному блозі в Інстаграм, володарки таких "безюбкових" гардеробів просто ще не зустріли "свою" спідницю. Це не дуже складно — вивчайте "правила", тренди і вперед по магазинах.

Основні "правила" вибору спідниці:

Насамперед вона повинна починатися та закінчуватися у правильному місці, створюючи компліментарні пропорції. Довжина спідниці створює горизонталь, що постійно розширює. Тому для збалансованого образу краще, щоб спідниця закінчувалася у найтоншому місці ваших ніг. Кожна матиме свої компліментарні довжини спідниць. Знаючи їх, вам буде легко орієнтуватися.

Тренди спідниць 2023:

У тренді різні довжини: від ультра міні до максі. Що стосується крою, то він також на будь-який смак. Повернулися навіть спідниці-олівці та спідниці-сонце, яких дуже довго не було у полі зору.

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