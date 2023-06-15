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З чим носити жакети влітку: ідеї стильних луків, які можна "вигуляти" вже зараз (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Актриса Єва Лонгорія є шанувальницею ділового стилю
Актриса Єва Лонгорія є шанувальницею ділового стилю. Фото Getty Images

Мастхев літнього гардероба не тільки чоловіків, а й представниць прекрасної статі

Цього року модні покази представляють жакети практично в кожній колекції, незалежно від стилю та уподобань дизайнерів. Вам варто обов'язково придбати жіночий жакет, а краще кілька, цього сезону.

Багато людей вважають, що піджак є типовим одягом для офісу. Насправді це не зовсім правильно, однак у професійному середовищі жакет дійсно має вигляд найбільш підходящий та гармонічний.

Якщо ви ніколи раніше не звертали увагу на цей одяг і не знаєте, з чим його поєднувати, то добірка літніх образів з жакетами, створена персональним стилістом Liza Balizka, допоможе вам знайти правильне рішення.

Варто доповнити, що не лише фасон, а й матеріал є відмінною рисою жіночих жакетів. Варіанти з бавовни підходять для літнього сезону, а для осені чи весни рекомендується вибирати жакети з твіду, велюру, шкіри чи деніму.

жіночий жакет
жіночий жакет
жіночий жакет
жіночий жакет
жіночий піджак
жіночий піджак

Зазначимо, що якщо певні предмети одягу користуються популярністю навесні, то ймовірність того, що вони будуть актуальні влітку, невелика. Раніше ми розповідали, які предмети одягу є антитрендами у світі моди у 2023 році.

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#Мода #Жакети #Піджаки