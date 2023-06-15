З чим носити жакети влітку: ідеї стильних луків, які можна "вигуляти" вже зараз (фото)

Мастхев літнього гардероба не тільки чоловіків, а й представниць прекрасної статі

Цього року модні покази представляють жакети практично в кожній колекції, незалежно від стилю та уподобань дизайнерів. Вам варто обов'язково придбати жіночий жакет, а краще кілька, цього сезону.

Багато людей вважають, що піджак є типовим одягом для офісу. Насправді це не зовсім правильно, однак у професійному середовищі жакет дійсно має вигляд найбільш підходящий та гармонічний.

Якщо ви ніколи раніше не звертали увагу на цей одяг і не знаєте, з чим його поєднувати, то добірка літніх образів з жакетами, створена персональним стилістом Liza Balizka, допоможе вам знайти правильне рішення.

Варто доповнити, що не лише фасон, а й матеріал є відмінною рисою жіночих жакетів. Варіанти з бавовни підходять для літнього сезону, а для осені чи весни рекомендується вибирати жакети з твіду, велюру, шкіри чи деніму.

Зазначимо, що якщо певні предмети одягу користуються популярністю навесні, то ймовірність того, що вони будуть актуальні влітку, невелика. Раніше ми розповідали, які предмети одягу є антитрендами у світі моди у 2023 році.