3 тренди та 3 антитренди в макіяжі: зірковий візажист поділилася, що остаточно вийшло з моди (фото)

Пощастило тим, хто не розуміє відбілювання брів

Тенденції краси та моди постійно змінюються, але що точно залишається – це вірність своєму стилю та уподобанням. Так чи інакше, кожен рік диктує свої тренди в одязі, зачісці та макіяжі.

Відомий американський візажист вірменського походження Енджі Гарібян, клієнтками якої є актриса Дженні Маккарті, колишня учасниця Destiny’s Child Мішель Вільямс та інші, розповіла виданню NEWS.am STYLE про три тренди та три антитренди макіяжу 2023 року.

3 тренди у макіяжі на думку Енджі Гарібян

Яскраві губи

Модель Барбара Палвін у захваті від темної губної помади

Підводка для котячих очей (різка та жирна)

Рум’яна

3 антитренди за версією візажиста

Glass skin (ефект "скляної" шкіри)

Вибілені брови

Очі у блискітках

Нагадаємо, що стильні аксесуари здатні довершити найпростіший образ і зробити його ефектнішим. Але ще є антитренди, і з ними жінки припускаються багато помилок. Раніше "Телеграф" розповідав, які аксесуари увійшли до списку антитрендів-2023.

Також майстер нейл-арту назвала антитренди манікюру. За її словами, є потворні дизайни, які люблять багато дівчат, і це їхня головна помилка.