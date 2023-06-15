3 тренди та 3 антитренди в макіяжі: зірковий візажист поділилася, що остаточно вийшло з моди (фото)
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Пощастило тим, хто не розуміє відбілювання брів
Тенденції краси та моди постійно змінюються, але що точно залишається – це вірність своєму стилю та уподобанням. Так чи інакше, кожен рік диктує свої тренди в одязі, зачісці та макіяжі.
Відомий американський візажист вірменського походження Енджі Гарібян, клієнтками якої є актриса Дженні Маккарті, колишня учасниця Destiny’s Child Мішель Вільямс та інші, розповіла виданню NEWS.am STYLE про три тренди та три антитренди макіяжу 2023 року.
3 тренди у макіяжі на думку Енджі Гарібян
Яскраві губи
Підводка для котячих очей (різка та жирна)
Рум’яна
3 антитренди за версією візажиста
Glass skin (ефект "скляної" шкіри)
Вибілені брови
Очі у блискітках
Нагадаємо, що стильні аксесуари здатні довершити найпростіший образ і зробити його ефектнішим. Але ще є антитренди, і з ними жінки припускаються багато помилок. Раніше "Телеграф" розповідав, які аксесуари увійшли до списку антитрендів-2023.
Також майстер нейл-арту назвала антитренди манікюру. За її словами, є потворні дизайни, які люблять багато дівчат, і це їхня головна помилка.